- نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التأهل إلى كأس العالم 2026 بعد غياب 52 عاماً، بفوز دراماتيكي على جامايكا في الملحق العالمي، رغم التحديات التي واجهها في التصفيات الأفريقية. - اعتمد المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر على فلسفة دفاعية محكمة وتشكيلة تجمع بين الخبرة والمحترفين، مما ساهم في نجاح الفريق وتأهله للمونديال. - يواجه المنتخب تحديات إضافية بسبب إلغاء المعسكر المغلق نتيجة انتشار فيروس إيبولا، مما أدى إلى فرض بروتوكول صحي صارم في الولايات المتحدة.

نجح منتخب الكونغو الديمقراطية في العودة إلى منافسات بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بعد غياب استمر لمدة 52 عاماً، بالإضافة إلى حسم التأهل بطريقة دراماتيكية، عقب الفوز بهدف نظيف على جامايكا في الملحق العالمي، الذي أقيم في المكسيك يوم 31 مارس/آذار الماضي.

ولم تكن رحلة منتخب الكونغو الديمقراطية نحو مونديال 2026 أمراً سهلاً أو مفروشاً بالورود، بعدما عانت كتيبة المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر في التصفيات الأفريقية، عقب حلوله في المركز الثاني خلف السنغال، ليتخطى "الفهود" بعد ذلك عقبتَي الكاميرون ونيجيريا في الأدوار الإقصائية، ما جعلهم يضمنون مقعدهم في الملحق العالمي.

ويعود منتخب الكونغو الديمقراطية إلى بطولة كأس العالم باسم مختلف، بعدما ظهر للمرة الأولى في مونديال 1974، تحت اسم زائير، وكان الفريق يملك جيلاً قوياً للغاية، لكنه فشل في ترك بصمته في المسابقة الدولية، التي أقيمت حينها في ألمانيا (الغربية)، إلا أن الفهود، الذين اشتهروا بسرعتهم وشراستهم الهجومية قرّروا كتابة تاريخهم مرة أخرى، بعد غياب دام لأربعين عاماً.

وتُعد الفلسفة، التي اعتمد عليها المدرب الفرنسي سيباستيان ديسابر، خلال رحلة الوصول إلى المونديال، هي العامل الأساسي لنجاح نجومه، بعدما فرض التنظيم الدفاعي المحكم، مع وجود العديد من نجوم خط الوسط، الذين يجعلون الخصوم في حالة ضياع، بسبب عدم قدرتهم على تناقل الكرة بحرية، بالإضافة إلى قيام المدير الفني بالاعتماد على تشكيلة تجمع بين عناصر الخبرة والمحترفين في الدوريات الأوروبية الكبرى.

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ويملك منتخب الكونغو الديمقراطية، العديد من الأسماء، يتقدمهم القائد سيدريك باكامبو، الذي يلعب في صفوف ريال بيتيس الإسباني، والمدافع الصلب شانسيل مبيمبا المحترف مع ليل الفرنسي، بالإصابة إلى عدد من المواهب الشابة، التي تعلم صعوبة ما ينتظرها في بطولة كأس العالم 2026، بعدما أوقعتهم القرعة في المجموعة الـ11، التي تضم البرتغال، كولومبيا وأوزباكستان.

لكن منتخب الكونغو الديمقراطية تعرض لضربة موجعة، بعدما قرّر الاتحاد المحلي إلغاء المعسكر المغلق في البلاد، بسبب انتشار فيروس إيبولا في العديد من المدن بالبلاد، الأمر الذي جعل السلطات في الولايات المتحدة الأميركية تفرض بروتوكولاً صحياً صارماً، يشترط خضوع كتيبة المدرب سيباستيان ديسابر إلى فقاعة صحية مغلقة وعزل تام لمدة 21 يوماً.