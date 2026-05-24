يفرض تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية نفسه على استعدادات المنتخب قبل مشاركته المرتقبة في كأس العالم 2026، بعدما وضعت السلطات الأميركية الوفد الكونغولي أمام إجراءات صحية مشددة تتعلق بالعزل قبل السماح له بدخول البلاد، في خطوة أعادت المخاوف إلى الواجهة قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة.

ورغم التحذيرات الأميركية، أكد مسؤول في المنتخب الكونغولي لوكالة رويترز السبت، أن البرنامج التحضيري للفريق سيبقى كما هو دون أي تغييرات، مشيراً إلى أن المعسكر المقام حالياً في بلجيكا مستمر بصورة طبيعية، إلى جانب المباراتين الوديتين أمام الدنمارك وتشيلي خلال يونيو/حزيران المقبل.

وكان أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، قد شدد على ضرورة التزام المنتخب الكونغولي بعزل صحي كامل لمدة 21 يوماً قبل الوصول إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن أي خرق لهذه الإجراءات قد يمنع الوفد من دخول الأراضي الأميركية.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الكونغولي منافسات البطولة ضمن المجموعة الحادية عشرة، حيث يواجه البرتغال في 17 يونيو/حزيران، ثم يلتقي كولومبيا في غوادالاخارا المكسيكية يوم 23 يونيو، قبل مواجهة أوزبكستان في أتلانتا يوم 27 من الشهر ذاته، فيما ستكون مدينة هيوستن مقر إقامة الفريق خلال المونديال.

وفي المقابل، حاول المسؤول في المنتخب الكونغولي التقليل من تأثير الأزمة على تحضيراته، إذ أوضح أنّ اللاعبين التحقوا مباشرة من أنديتهم الأوروبية إلى المعسكر في بلجيكا، من دون السفر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما أن المدرب سيباستيان دي سابر يقيم أساساً في أوروبا.

وأضاف المسؤول: "لقد حافظنا على برنامجنا التدريبي. لم يأتِ أي لاعب من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الفريق. لا تزال المباريات الودية مقررة. التعديل الوحيد على البرنامج هو إلغاء مباراة كينشاسا"، وكان المنتخب قد ألغى بالفعل رحلة قصيرة كانت مقررة إلى العاصمة كينشاسا لإقامة احتفالات وداعية قبل السفر إلى كأس العالم، وذلك قبل صدور التحذيرات الأميركية الأخيرة.

بعيدا عن الملاعب البيت الأبيض يطلب عزل منتخب الكونغو صحياً قبل مونديال 2026

وتأتي هذه التطورات في وقت رفعت فيه منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر المرتبط بسلالة "بونديبوجيو" النادرة من فيروس إيبولا إلى درجة "مرتفعة للغاية"، بعدما سجلت جمهورية الكونغو الديمقراطية نحو 750 حالة مشتبهاً بها و177 وفاة مشتبهاً بها، وسط مخاوف من اتساع نطاق التفشي في المنطقة.

وبحسب وكالة رويترز، فإن عدداً من مسؤولي المنتخب الكونغولي وصلوا خلال الأيام الماضية إلى المعسكر التدريبي في بلجيكا قادمين من بلادهم، بينما تواصل السلطات الأميركية متابعة الوضع الصحي عن كثب مع اقتراب انطلاق كأس العالم يوم 11 يونيو/حزيران المقبل.