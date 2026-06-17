الكونغو الديمقراطية تفرض التعادل على البرتغال في مونديال 2026

- فرض منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل 1-1 على البرتغال في مونديال 2026، محققاً أول نقطة في تاريخه بالبطولة، حيث قدم أداءً مميزاً أمام فريق المدرب روبرتو مارتينيز. - سجل جواو نيفيش هدف البرتغال الأول، لكن يواني ويسا عادل النتيجة برأسية رائعة، بينما ألغى الحكم هدفاً لجواو كانسيلو بداعي التسلل، وأهدر كريستيانو رونالدو فرصتين للتسجيل. - يسعى منتخب البرتغال للتعويض في الجولة الثانية أمام أوزبكستان، بينما يطمح منتخب الكونغو الديمقراطية لمواصلة الأداء القوي والتأهل للدور التالي.

فرض منتخب الكونغو الديمقراطية التعادل على نظيره البرتغالي 1-1، بحضور نجمه المخضرم كريستيانو رونالدو، بعدما قدّم ممثل القارة الأفريقية المتأهل عبر الملحق العالمي لمونديال 2026 المقام في الولايات المتحدة والمكسيك، مستوى مميزاً وكان نداً للاعبي المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز طوال الدقائق التسعين، محققاً النقطة الأولى في تاريخه بهذه البطولة التي يُشارك فيها للمرة الأولى 48 منتخباً.

وبدأ منتخب البرتغال المباراة بشكلٍ مثالي، حين ارتقى جواو نيفيش لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في الهواء مسجلاً الهدف الأول لصالح أبطال دوري الأمم الأوروبية عقب تمريرة من بدرو نيتو جناح نادي تشلسي الإنكليزي عند الدقيقة السادسة، لكن ذلك لم يكن كافياً لحصد النقاط الثلاث، بعدما عادل يواني ويسا مهاجم نيوكاسل الكفة برأسية مميزة عجز عنها الحارس ديوغو كوستا.

واستمرّت الأمور في الشوط الثاني على حالها، في الوقت الذي أهدر فيه نجم نادي النصر، والهداف الكبير كريستيانو رونالدو فرصتين داخل منطقة الجزاء، حين جاورت الكرة في المناسبتين قائم الحارس ليونيل مبابي نزاو، في حين ألغى الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم وطاقمه هدفاً في الدقيقة 55 لصالح البرتغال عن طريق جواو كانسيلو بداعي التسلل وقد كان قراره صحيحاً.

وسيتوجب على منتخب البرتغال الساعي لحصد اللقب الأول في تاريخه ببطولة كأس العالم مع هذا الجيل المميز وفي المغامرة الأخيرة لكريستيانو رونالدو التعويض في الجولة الثانية أمام أوزبكستان قبل مواجهة كولومبيا الصعبة في الجولة الثالثة، بينما يُدرك منتخب الكونغو الديمقراطية المتطور على الساحة الأفريقية في الآونة الأخيرة أنّ فرصه في التأهل كبيرة رغم أن جميع فرق المجموعات يُعتبرون على الورق قادرين على تجاوز هذا الدور.

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يُذكر أن الكونغو الديمقراطية سجلت هدفها الأول تاريخياً في المشاركة الثانية لها في المونديال، بعدما كانت حاضرة في نسخة 1974 تحت اسم زائير، لكنها تلقت ثلاثة هزائم متتالية وتلقت 14 هدفاً، بواقع 2 أمام اسكتلندا، و9 بمواجهة يوغوسلافيا وثلاثية أمام البرازيل.

