الكونغو الديمقراطية تصطحب مشجعها الشهير "لومومبا" إلى كأس العالم

يستعد منتخب الكونغو الديمقراطية لاصطحاب مشجعه الشهير بـ"لومومبا" بوصفه عضواً رسمياً في وفد الفريق المشارك بكأس العالم 2026 لكرة القدم، التي تنطلق الشهر المقبل بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز 2026.

وبحسب وكالة أسوشييتد برس، الثلاثاء، فقد طلب منتخب الكونغو الديمقراطية مشاركة المشجع، ليوافق رئيس الاتحاد فيليكس أنطوان تشيسكيدي تشيلومبو على ذلك. واكتسب المشجع، واسمه الحقيقي هو ميشيل نكوكا، شهرة واسعة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب. وخلال مباريات الفريق بالبطولة القارية، وقف نكوكا بلا حراك في المدرجات، محاكياً تمثال باتريس لومومبا رمز الاستقلال الكونغولي، الموجود في العاصمة كينشاسا، والذي اغتيل عام 1961. ويؤازر نكوكا البالغ من العمر 49 عاماً، منتخب بلاده بهذه الطريقة منذ أكثر من 10 سنوات.

وتعتزم الحكومة في الكونغو الديمقراطية التكفل بجميع نفقات نكوكا، كما سيتلقى المساعدة في الإجراءات الإدارية، مثل الحصول على التأشيرة. وافتقد منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية مشجعه الشهير خلال المواجهة أمام منتخب جامايكا، ضمن الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2026، وذلك بسبب تعثر حصوله على تأشيرة دخول إلى المكسيك، وهو اللقاء الذي حسمه المنتخب الأفريقي بهدف دون رد، ليضمن بطاقة المونديال. ويشارك منتخب الكونغو الديمقراطية للمرة الثانية في كأس العالم، بعدما سبق له أن شارك في نسخة عام 1974 تحت اسم "زائير"، حيث أوقعته قرعة مرحلة المجموعات في المجموعة الـ11 برفقة منتخبات البرتغال وكولومبيا وأوزبكستان.