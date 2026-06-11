- أكد وزير الرياضة الكونغولي، ديدييه بوديمبو نتوبوانغا، التزام المنتخب الوطني بالإرشادات الصحية وسط تفشي فيروس إيبولا، مما أثر على استعداداتهم لكأس العالم 2026، بما في ذلك إلغاء معسكر تدريبي في كينشاسا. - ألغيت مباراة ودية ضد تشيلي في إسبانيا بسبب قيود محلية، وأقيمت لاحقاً في فرنسا دون جمهور، وانتهت بخسارة الكونغو (2-1). - رغم التحديات، أعرب الوزير عن ثقته في عدم مواجهة الفريق مشاكل إدارية في الولايات المتحدة، حيث حصل الجهاز الفني على تأشيرات الدخول.

أكد وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ديدييه بوديمبو نتوبوانغا، أن المنتخب الوطني التزم بجميع الإرشادات الموصى بها، في ظل تفشي فيروس إيبولا داخل البلاد، والذي أثّر في برنامج استعدادات الفريق لكأس العالم 2026.

وبيّن الوزير أن استعدادات منتخب الكونغو لكأس العالم شهدت بعض الاضطرابات، بعد إلغاء معسكر تدريبي كان من المقرر أن يقام في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، امتثالاً للتوصيات الصحية الصادرة عن الدول المضيفة، بحسب تقرير صحيفة ليكيب الفرنسية، الأربعاء. إضافة إلى ذلك، جرى إلغاء مباراة ودية في إسبانيا ضد تشيلي بعد قرار من السلطات المحلية، قبل أن تُقام لاحقاً دون جمهور في مدينة أورليان الفرنسية، وانتهت بخسارة الكونغو (2-1).

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وأوضح وزير الرياضة الكونغولي أنه لا يفهم سبب الحظر الإسباني، مؤكداً أن اللاعبين المختارين "لا يلعبون في الكونغو". وتشهد البلاد تفشي وباء إيبولا منذ منتصف مايو/أيار، حيث سُجلت 500 حالة إصابة مؤكدة وعشرات الوفيات المرتبطة بالفيروس. ورغم هذه القيود الجديدة، صرّح نتوبوانغا بأنه "واثق" من أن الفريق لن يواجه أي مشاكل إدارية عند وصوله إلى الولايات المتحدة. موضحاً أن أعضاء الجهاز الفني حصلوا بالفعل على تأشيرات الدخول. وسيخوض لاعبو المدرب سيباستيان دي سابر مباراتهم الأولى ضد البرتغال يوم 17 يونيو/حزيران، في هيوستن، ثم سيواجهون كولومبيا يوم 24 يونيو، قبل أن يختتموا دور المجموعات بمواجهة أوزبكستان، يوم 28 من الشهر ذاته.