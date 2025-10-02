- نجحت قطر في الفوز بتنظيم بطولة كأس العالم للكرة الطائرة 2029 بفضل دعم القيادة القطرية والملف الشامل الذي قدمته، متفوقة على جميع الملفات المنافسة بفضل خبرتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى. - أكد علي الكواري جاهزية قطر لاستضافة البطولة، مشيراً إلى توفر البنية التحتية المتكاملة مثل صالة لوسيل وصالة علي بن حمد العطية، بالإضافة إلى تجهيز صالات الأندية المحلية. - يركز الكواري على تجهيز منتخب قطر للبطولة، معرباً عن طموحه لتحقيق إنجازات جديدة، بما في ذلك تطوير فريق السيدات وتحقيق ميداليات أولمبية وألقاب قارية.

حلّ رئيس الاتحاد القطري واتحاد غرب آسيا للكرة الطائرة، علي الكواري، ضيفاً على "العربي الجديد"، للحديث عن كواليس فوز قطر بشرف تنظيم بطولة كأس العالم 2029، رغم صعوبة المنافسة، بالإضافة إلى رؤيته عن إقامة المسابقة الدولية، وكشفه عن طموحاته المستقبلية.

وقال الكواري: "الحمد لله نجحنا بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للكرة الطائرة في عام 2029، بعدما حصلنا على دعم كبير من قيادتنا، وكنا نعمل بشكل سري للغاية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية، ورئيسها الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، وأيضاً مع سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، رغم أن العديد شكّك بقدرتنا على ذلك، لكننا جعلنا العالم يشاهد ما فعلناه في مونديال 2022 لكرة القدم، وكأس العرب".

وتابع: "فزنا بشرف تنظيم بطولة كأس العالم للكرة الطائرة 2029، بفضل ملفنا الشامل والقوي، لأنه يضم كل الاستفسارات من قِبل أعضاء الاتحاد الدولي، وتفوقنا على جميع الملفات التي قُدمت، وأقول لكم إن ملفنا كان متكاملاً، بفضل خبرتنا في تقديم هذه الملفات، ونجاحنا بتنظيم العديد من الأحداث الرياضية، أبرزها في كرة القدم وكرة السلة والسباحة".

وحول استعداد قطر لتنظيم بطولة كأس العالم للكرة الطائرة 2029، أوضح الكواري: "في العرض الذي قدمناه، أكدنا جاهزيتنا من الآن، ولدينا صالة لوسيل الضخمة، التي تتسع لنحو 17 ألف متفرج، وعندنا صالة علي بن حمد العطية، التي استُخدمت في بطولة كأس العالم لكرة القدم، ولدينا صالات تدريب، بعدما قامت وزارة الرياضة والشباب بتجهيز جميع صالات الأندية المحلية كذلك، وأعتقد أننا جاهزون".

وأردف: "أعد العالم بتحقيق النجاح، ونحن ما زلنا نعمل، وأركز على تجهيز منتخب قطر لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة 2029، وأي شيء لا أستطيع تقديمه لدولتي والعنابي، فمن الأفضل لي أن أقدم استقالتي، لكنني أقاتل دائماً لكي تنال قطر ما تستحقه من مكانة، والحمد لله نجحنا في تجهيز منتخب قوي للغاية في كرة الطائرة الشاطئية، وحققنا العديد من الألقاب القارية، وكدنا نحرز ميدالية في أولمبياد باريس الماضية، وأيضاً لدينا الجولات العالمية، التي حصلنا فيها على بطولتين".

وختم علي الكواري حديثه: "كل ما نفعله من أجل قطر، وتسعدني الشهادات التي حصلت عليه من مجلس الإدارة وغيره، لكن طموحي لن يتوقف عند تحقيق ميدالية أولمبية أو لقب قاري كبير، إلا أنني أركز على جميع الجوانب، وأصبح لدينا فريق خاص للسيدات، ونحن في قطر ننتظر شيئاً مميزاً وإنجازاً جديداً، وهذا هدفنا".