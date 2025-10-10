حقق منتخب المغرب لكرة القدم، بقيادة مدربه وليد الركراكي (50 عاماً)، فوزاً صعباً على نظيره منتخب البحرين، بهدف نظيف، أمس الخميس، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، استعداداً لبطولة كأس أمم أفريقيا المقررة إقامتها في المملكة ما بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني من عام 2026.

ورغم أن الأداء لم يكن مقنعاً بالمرة أمام البحرين، بعدما تفنن زملاء القائد أشرف حكيمي (26 عاماً) في تضييع فرص سهلة، في ظل تراجع المنافس كلياً إلى الخلف، فإن منتخب أسود الأطلس حقق إنجازاً جديداً بتسجيله الفوز في 15 مباراة متتالية، ليعادل بذلك ما حققه منتخبا إسبانيا وألمانيا حتى الآن.

وفي هذا الإطار، قال هداف منتخب المغرب لكرة القدم، أيوب الكعبي (31 عاماً)، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن الفوز على البحرين بهدف نظيف يبقى نتيجة مرضية، بصرف النظر عن الصعوبات التي واجهها أسود الأطلس في المواجهة، وتابع: "عانينا تراجعاً في الأداء في بعض فترات المباراة، من جراء سوء التركيز وعدم استغلال الفرص العديدة التي أتيحت لنا طوال اللقاء. لم نكن مركزين بنسبة 100%، ولا سيما مع انطلاق المواجهة، مع أنه كان بإمكاننا حسم النتيجة في الشوط الأول. ومع ذلك نجحنا في التسجيل في الوقت بدل الضائع، وتحقيق الفوز الـ15 توالياً، ما يمنحنا حافزاً كبيراً لمواصلة حصد المزيد من النتائج الإيجابية".

وحول أسباب تراجع أداء منتخب المغرب الأول، أجاب هداف نادي أولمبياكوس اليوناني: "غياب الفعالية الهجومية كان وراء ذلك، بالإضافة إلى سوء التركيز، وعليه يتعين العمل على تحسين الجانب الهجومي خلال المباريات المقبلة لاستغلال الفرص المتاحة بشكل جيد، خصوصاً حينما نواجه منتخبات تعتمد التكتل الدفاعي، وتراهن على الهجمات المضادة".

وتحدث أيوب الكعبي عن مسيرته الموفقة مع نادي أولمبياكوس اليوناني وتتويجه بجائزة أفضل لاعب في اليونان، إذ أوضح أن هدفه هو العمل على تحسين مستواه أكثر، حتى يكون في قمة جهوزيته مع منتخب أسود الأطلس خلال الاستحقاقات القادمة، من أبرزها بطولتا كأس أمم أفريقيا 2025 وكأس العالم 2026.

واختتم أيوب الكعبي حديثه بالتذكير بأهمية دور الجماهير في تشجيع اللاعبين وتحفيزهم إلى التألق، متمنياً حضورها بأعداد كبيرة خلال لقاء منتخب جمهورية الكونغو، الثلاثاء القادم، على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، التي ستحتضنها أميركا وكندا والمكسيك عام 2026.