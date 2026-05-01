الكشف عن موعد قرعة كأس الخليج وسط ترقبٍ جماهيري كبير

أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم والاتحاد السعودي لكرة القدم، الخميس، استضافة مدينة جدة لمراسم سحب قرعة بطولة كأس الخليج (خليجي 27)، حيث ستقام بتاريخ 19 مايو/ أيار 2026، في ميدان الثقافة بمبنى مركز الفنون لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وسط ترقب لأن يكون الحضور كبيراً نظراً لأهمية الحدث الذي يحظى بمتابعة جماهيرية كبيرة.

وقال الاتحاد الخليجي في بيانٍ رسمي: "تُقام منافسات البطولة في مدينة جدة على ملعبي مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، خلال الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية الإمارات، البحرين، السعودية، عُمان، قطر، الكويت والعراق واليمن، في نسخة تحمل طابعاً تنافسياً قوياً في ظل سعي المنتخبات للظفر باللقب".

ومن المنتظر أن تؤدي القرعة إلى توزيع المنتخبات على مجموعتين، حيث يحرص الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة، على تقديم نسخة متميزة واستثنائية من البطولة، وذلك لتعكس التطور المتسارع لكرة القدم في دول الخليج بحسب ما جاء في البيان، الذي أضاف "ما يعزز الحضور القوي على خريطة كرة القدم الدولية، لا سيما في ظل ما تحظى به البطولة من متابعة جماهيرية واسعة".

وأكد الاتحاد الخليجي أن جماهير المنطقة تترقب هذا الحدث باهتمام كبير، وذلك لأنّها تتعدى حدود الرياضة لتمثل مناسبة "تتجدد فيها روابط اللُحمة الخليجية، وتعكس قيم الأخوة والتقارب بين شعوب دول مجلس التعاون، في إطار يجمع بين التنافس الرياضي والبعد الاجتماعي".ويُعدّ منتخب الكويت الطرف الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج في التاريخ بعدما حاز التاج في عشر مناسبات، بينما يحمل منتخب العراق لقب النسخة الماضية.