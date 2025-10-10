الكشف عن موعد السوبر المصري في الإمارات

- أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تنظيم بطولة كأس السوبر المصري بمشاركة الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وسيراميكا كليوباترا من 6 إلى 9 نوفمبر، على ثلاثة ملاعب مختلفة. - تبدأ البطولة بمباريات نصف النهائي بين الزمالك وبيراميدز على ملعب آل نهيان، والأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب هزاع بن زايد، وتختتم بمباراة النهائي على استاد محمد بن زايد. - يشارك الأهلي كبطل الدوري المصري، الزمالك كبطل كأس مصر، بيراميدز كوصيف الدوري، وسيراميكا كليوباترا كبطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة.

كشفت رابطة المحترفين الإماراتية النقاب رسمياً عن تنظيم بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بمشاركة أربعة أندية في الفترة من السادس إلى التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وأعلنت رابطة المحترفين الإماراتية في بيان لها، مساء أمس الخميس، إقامة بطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم بين أندية: الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، على ثلاثة ملاعب مختلفة، كما نشرت الرابطة، بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة القدم، جدول مباريات البطولة، التي تبدأ بمباراة تجمع بين الزمالك وبيراميدز على ملعب آل نهيان، ومباراة أخرى بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب هزاع بن زايد، في الدور نصف النهائي، وتقام مباراة تحديد صاحبي المركزين الثالث والرابع بين الخاسرين على استاد آل نهيان في التاسع من نوفمبر المقبل، فيما تقام مباراة النهائي بين الفائزين على استاد محمد بن زايد في اليوم ذاته.

ويشارك النادي الأهلي بوصفه بطل الدوري المصري لكرة القدم، وغريمه التاريخي الزمالك باعتباره حامل لقب بطولة كأس مصر، فيما سيلعب بيراميدز في المسابقة بوصفه وصيف الدوري المصري، في حين سيشارك فريق سيراميكا كليوباترا كونه بطل كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة في الموسم الماضي 2025-2026.

وكان النادي الأهلي قد تُوّج بطلاً لبطولة كأس السوبر المصري لكرة القدم في نسخة العام الماضي 2024، التي جرت في الإمارات أيضاً، بعد تغلبه على غريمه التاريخي فريق الزمالك بنتيجة (7-6) بركلات الترجيح من نقطة الجزاء.