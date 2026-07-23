الكشف عن موعد إعلان زيدان مدرباً لمنتخب فرنسا

- زين الدين زيدان يقترب من تولي قيادة المنتخب الفرنسي خلفاً لديديه ديشان، مع توقيع عقد يمتد حتى كأس العالم 2030، ومن المتوقع الإعلان الرسمي في 28 يوليو/تموز. - زيدان، بطل العالم 1998، يستعد لفتح فصل جديد في مسيرته بعد 32 عاماً من ظهوره الأول مع فرنسا، ويعمل مع الاتحاد الفرنسي على تنظيم المرحلة المقبلة واختيار الجهاز الفني. - من المتوقع أن يعلن زيدان قائمته الأولى في سبتمبر/أيلول، مع مباراته الرسمية الأولى ضد تركيا في دوري الأمم الأوروبية يوم 25 من الشهر نفسه.

اقترب موعد الإعلان الرسمي عن تولي زين الدين زيدان قيادة المنتخب الفرنسي، وتعيينه خلفاً لديديه ديشان، حيث بات الجميع على بعد أيام قليلة للكشف عن قرار الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إذ يُنتظر أن يكشف الاتحاد، الثلاثاء 28 يوليو/تموز، عن هذا القرار.

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن زيدان سيوقع عقداً يمتد أربعة أعوام، ليستمر في منصبه حتى نهائيات كأس العالم 2030. في حين سيعقد مؤتمر صحافي لتقديمه، لكن ليس مؤكداً أن يُنظم في يوم الإعلان نفسه وفقاً للصحيفة. ويستعد بطل العالم عام 1998، البالغ 54 عاماً، لفتح فصل جديد في مسيرته، بعد 32 عاماً من ظهوره الأول بقميص فرنسا في 17 أغسطس/آب 1994، وبعدما صنع تاريخاً كبيراً مع "الديوك" لاعباً، ثم مع ريال مدريد مدرباً.

وبدأ زيدان بالفعل التحضير لمهمته الجديدة، إذ يعمل منذ أسابيع مع رئيس الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو ومسؤولي الاتحاد على تنظيم المرحلة المقبلة واختيار جهازه الفني. وسيرافقه مساعده السابق دافيد بيتوني، إلى جانب حميدو مسايدي، فيما ينضم ستيفان بلانك إلى خلية متابعة اللاعبين، ويعود غريغوري دوبون لقيادة الإعداد البدني، بينما يتولى الدكتور هيرفي كولادو مسؤولية القطاع الطبي.

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ولا تزال المفاوضات مستمرة مع فابيان بارتيز للعمل مع حراس المرمى، وبرنار ديوميد، مدرب منتخب فرنسا تحت 19 عاماً. ومن المنتظر أن يعلن زيدان قائمته الأولى في سبتمبر/أيلول، على أن تكون مباراته الرسمية الأولى أمام تركيا في مدينة كوجالي، يوم الـ25 من الشهر نفسه، ضمن دوري الأمم الأوروبية.