كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن تفاصيل فاتورة رواتب لاعبي نادي أرسنال الإنكليزي، وذلك بالتزامن مع إعلان النادي، اليوم الثلاثاء، تمديد عقد مدافعه الفرنسي، ويليام ساليبا (24 عاماً)، حتى عام 2030، بعدما كان عقده السابق ينتهي في 2027، ويُعد ساليبا إحدى أهم أوراق مدرب "الغانرز"، الإسباني ميكيل أرتيتا، في الخط الخلفي، بعدما رسّخ مكانته عنصراً أساسياً لا غنى عنه، ليساهم في تعزيز طموحات "المدفعجية" بالمنافسة على البطولات المحلية والقارية، خلال السنوات المقبلة.

ووفقاً للتفاصيل، التي نشرتها صحيفة ذا صن البريطانية، الثلاثاء، فإن ساليبا، الذي انضم إلى أرسنال عام 2019، وقضى فترات إعارة قبل إثبات نفسه أساسياً منذ 2022، نال مكافأة على أدائه المميز بعقد ضخم تصل قيمته إلى نحو 250 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، وبذلك يصبح ثالث أعلى اللاعبين أجراً في الفريق اللندني، خلف كل من الإنكليزي بوكايو ساكا، الذي يتقاضى 300 ألف جنيه أسبوعياً، والألماني كاي هافرتز، الذي يحصل على 275 ألفاً.

وأضافت الصحيفة أن تشكيلة أرسنال الحالية تضم سبعة لاعبين يتقاضون 200 ألف جنيه إسترليني أو أكثر أسبوعياً، فإلى جانب ساكا وهافرتز وساليبا، يوجد لاعب الوسط، الإنكليزي ديكلان رايس، براتب أسبوعي يُقدر بـ 225 ألف جنيه إسترليني، وصانع الألعاب النرويجي، مارتن أوديغارد، براتب 220 ألف جنيه إسترليني، والمهاجم البرازيلي، غابرييل خيسوس، بالقيمة نفسها، وأخيراً المهاجم السويدي الجديد، فيكتور غيوكيريس، الذي يحصل على 200 ألف جنيه إسترليني.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن عقد ساليبا السابق كان يقدّر بنحو 175 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، ما يعني أن فاتورة أجور لاعبي أرسنال ارتفعت مجدداً عن الـ 328 مليون جنيه سنوياً، التي ظهرت في حسابات النادي حتى مايو/ أيار 2024، كما زادت المصاريف بعد تجديد عقود البرازيلي غابرييل مجاليس، والإنكليزيين إيثان نوانيري ومايلز لويس سكيلي، ومن المنتظر أن تستمر بالارتفاع، مع اقتراب التمديد لكل من بوكايو ساكا، وغابرييل مارتينيلي، ولياندرو تروسارد، وذلك ضمن سياسة أرسنال، التي تقوم على منع اللاعبين من دخول السنة الأخيرة من عقودهم، لتفادي إضعاف موقف النادي التفاوضي عند البيع.