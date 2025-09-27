الكشف عن رعاة بطولة كأس العرب ومونديال تحت 17 عاماً في قطر

- أعلنت اللجنة المنظمة عن رعاة بطولتي كأس العرب 2025 وكأس العالم تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر في نوفمبر وديسمبر، وتشمل الرعاة شركات قطرية بارزة مثل "زوروا قطر"، والخطوط الجوية القطرية، وفودافون قطر. - ستقام بطولة كأس العرب 2025 من 1 إلى 18 ديسمبر بمشاركة 16 منتخباً في ستة استادات مونديالية، بينما تستضيف قطر كأس العالم تحت 17 عاماً من 3 إلى 27 نوفمبر بمشاركة 48 منتخباً. - تم الإعلان عن شركة "بيوند هوسبيتاليتي" كمقدم برنامج الضيافة لبطولة كأس العرب، لتوفير تجربة استثنائية للمشجعين.

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب 2025 وكأس العالم تحت 17 عاماً، في بيان رسمي، اليوم السبت، عن رعاة البطولتين اللتين تستضيفهما دولة قطر في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول المقبلين، وذلك في الحفل الذي أقيم في استاد 974، بحضور وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المحلية المنظمة، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وجرى التوقيع على اتفاقيات الرعاية مع عدد من الشركات القطرية، بما فيها "زوروا قطر Visit Qatar"، الذراع الرئيسة لـ"قطر للسياحة"، والجهة المسؤولة عن التسويق، والترويج للقطاع السياحي في دولة قطر؛ والخطوط الجوية القطرية، الناقل الوطني لدولة قطر والحائزة على العديد من الجوائز المرموقة؛ وشركة الواحة للسيارات. كما تضم قائمة الرعاة المدينة الإعلامية قطر، التي تجمع شركات الإعلام والمبدعين من صناع المحتوى؛ وفودافون قطر، إحدى الشركات الرائدة في خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في قطر؛ و"جي دبليو سي"، المزود لحلول الخدمات اللوجستية وسلسلة التوريد في قطر؛ وأسبيتار، المستشفى العالمية المتخصصة في جراحة العظام والطب الرياضي.

وإلى جانب ذلك، تم خلال الحفل أيضاً الإعلان عن شركة "بيوند هوسبيتاليتي" العالمية في إدارة الضيافة، كمقدم برنامج الضيافة لبطولة كأس العرب 2025، والتي ستوفر باقات استثنائية، بما فيها أجنحة الضيافة وغيرها من المزايا، التي تشكّل تجربة استثنائية للمشجعين خلال الحدث الرياضي المرتقب. وفي كلمة ألقاها خلال حفل التوقيع، قال وزير الرياضة والشباب ورئيس اللجنة المحلية المنظمة، الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني: "نتقدم بجزيل الشكر لشركائنا، الرعاة الذين سيسهمون بدور محوري في تحقيق استضافة مبهرة للبطولات المقبلة، التي تستضيفها دولة قطر. وتعكس شراكتنا مع هذه الشركات المكانة المرموقة والنطاق العالمي، الذي تحظى به هذه البطولات، والتي ستجمع المشجعين من أنحاء المنطقة والعالم للاحتفال بشغفهم المشترك بكرة القدم".

وتستضيف دولة قطر بطولة كأس العرب 2025 في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر هذا العام، إذ ستقام مبارياتها في ستة استادات مونديالية، ويشارك فيها 16 منتخباً سيتنافسون للفوز باللقب، فقد تأهلت تلقائياً تسعة من المنتخبات الأعلى تصنيفاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بينما يتنافس 14 منتخباً على المراكز السبعة المتبقية في سلسلة من التصفيات، التي ستقام في الدوحة نوفمبر المقبل. وإضافة إلى نسخة هذا العام من البطولة، تحتضن قطر كأس العرب مجدداً في عامي 2029 و2033.

كما ستقام بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وستكون نسخة هذا العام الأولى من خمس نسخ سنوية متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029. ويشارك في البطولة 48 منتخباً في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم، إذ ستتنافس على اللقب بمجمع المسابقات في أسباير زون، فيما ستقام المباراة النهائية على استاد خليفة الدولي.