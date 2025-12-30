الكرواني بين عرض فنربخشة وطموح اللعب في الدوري الإنكليزي

- سفيان الكرواني، الظهير الأيسر لنادي أوتريخت ومنتخب المغرب، يلفت الأنظار بأدائه المميز، مما يجعله هدفاً لأندية أوروبية بارزة مثل فنربخشة وويستهام يونايتد، حيث يواجه مفترق طرق بين الدوري التركي والبريمييرليغ. - ويستهام يونايتد يسعى للتعاقد مع الكرواني في يناير لتعزيز فرصه في البقاء بالدوري الإنجليزي، مستفيداً من سعره المنخفض المتوقع بسبب قرب انتهاء عقده، بينما فنربخشة يقدم عرضاً مغرياً بعقد طويل الأمد. - الكرواني، الذي يتميز بتمريراته الحاسمة وقدرته على اللعب في مراكز متعددة، يثير اهتمام أندية أخرى مثل فولفسبورغ وليدز يونايتد، ويأمل في المشاركة مع منتخب المغرب في كأس العالم المقبلة.

خطف الظهير الأيسر لمنتخب المغرب ونادي أوتريخت الهولندي، سفيان الكرواني (25 عاماً)، الأنظار منذ بداية الموسم الكروي الحالي، بفضل أدائه الاستثنائي على الجهة اليسرى وقدرته على إحداث الفارق هجومياً ودفاعياً، وجعله هذا التألق هدفاً لعدة أندية أوروبية بارزة، أبرزها فنربخشة التركي وويستهام يونايتد الإنكليزي، مما يضع اللاعب أمام مفترق مهم في مسيرته الاحترافية، بين خوض تجربة في الدوري التركي أو الانطلاق نحو تحدٍ جديد في البريمييرليغ.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الاثنين، أن المدير الفني لنادي ويستهام يونايتد، البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو، يضغط من أجل إتمام صفقات مبكرة في يناير/كانون الثاني المقبل، لتعزيز فرص الفريق في البقاء بالدوري الإنكليزي الممتاز، ويستهدف النادي التعاقد مع الكرواني الذي من المتوقع أن يكون متاحاً بسعرٍ منخفضٍ يصلُ إلى ثلاثة ملايين جنيه إسترليني، خاصة مع اقتراب نهاية عقده في 30 يونيو/حزيران القادم، ما يجعل الصفقة مغرية للغاية لتعزيز الفريق فوراً.

ويواجه نادي ويستهام منافسة قوية من فنربخشة التركي على ضم الكرواني، الذي اشتهر بتمريراته الحاسمة وتهديداته الهجومية المستمرة، وتبلغ قيمته السوقية نحو 15 مليون يورو، إذ يخطط فنربخشة لتوقيع عقد لمدة أربع سنوات براتب سنوي يصل إلى 1.5 مليون يورو، وفق ما أكدته صحيفة صباح التركية، مع وجود اهتمام من أندية أخرى مثل فولفسبورغ الألماني وليدز يونايتد الإنكليزي وبورتو البرتغالي، إضافة إلى بعض الأندية الفرنسية، إلا أنّ أفضل عرض تلقاه الكرواني حتى الآن كان من النادي التركي.

وأضافت الصحيفة أن مواطنه سفيان أمرابط، المعار من فنربخشة إلى ريال بيتيس الإسباني، ساهم في تقديم توصيات للنادي التركي بشأن ضم الكرواني الذي قدم هذا الموسم أداءً مميزاً مع ناديه أوتريخت في 29 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها ثلاثة أهداف وقدم 15 تمريرة حاسمة، مؤكداً قدراته في اللعب على الجهة اليسرى، وكذلك في وسط الملعب والجناح الأيسر، ما يجعله خياراً متعدد الاستخدامات لأي فريق يسعى لتعزيزه في صفوفه.

ويُجدر بالذكر أن الكرواني وُلد في مدينة دين بوش الهولندية، واختار تمثيل منتخب المغرب، حيث شارك في خمس مباريات دولية، وبدأ مسيرته الاحترافية مع نادي نيميغن، وخاض 114 مباراة سجل خلالها ستة أهداف وقدم 12 تمريرة حاسمة، قبل أن ينتقل مجاناً إلى أوتريخت عام 2023، ولعب 98 مباراة سجل خلالها خمسة أهداف وقدم 27 تمريرة حاسمة، وعلى الرغم من استبعاده المفاجئ من تشكيلة المدرب وليد الركراكي لبطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حالياً في المغرب، يأمل الكرواني في المشاركة مع "أسود الأطلس" في نهائيات كأس العالم الصيف المقبل، ما يزيد من اهتمام الأندية الأوروبية به خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.