أثارت تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو (55 عاماً)، حول رغبته ودعمه لرفع الحظر المفروض على روسيا إزاء المشاركة في البطولات الدولية منذ أربع سنوات تحديداً من عام 2022، موجة من الانتقادات في أوكرانيا وترحيباً من الكرملين، وذلك عقب المقابلة التي أجراها يوم أمس الاثنين مع شبكة سكاي نيوز البريطانية.

وقال إنفانتينو إنّه يرغب في رفع الحظر المفروض على روسيا من المشاركة في البطولات الدولية، وذلك عقب القرار الذي اتخذ قبل 4 سنوات بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الذي يتعارض نسبياً مع تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة، السلوفيني ألكسندر تشيفرين، الذي أكد ضرورة إنهاء الحرب في أوكرانيا أولاً من أجل عودة روسيا للمنافسات لاحقاً.

وفي أول ردّة فعل رسمية حول الموضوع، وصف وزير الرياضة الأوكراني ماتفي بيدني تصريحات إنفانتينو بأنّها "غير مسؤولة وصبيانية"، وقال لشبكة سكاي سبورتس مباشرة اليوم الثلاثاء: "كلماته تفصل كرة القدم عن الواقع الذي يشهد قتل الأطفال"، هذه الكلمات جاءت بطبيعة الحال بعكس الترحيب الروسي من موسكو، بعدما اعتبر المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنها "جيدة جداً، تسييس الرياضة كان خطأً، منتخب روسيا يجب أن يستعيد الآن حقوقه الكاملة في المنافسة".

وكان إنفانتينو قد حذّر في مقابلته مع سكاي نيوز الاثنين، من مقاطعة مباريات كأس العالم في الولايات المتحدة، التي يدعمها مسؤولون أوروبيون بسبب تداعيات تهديدات ترامب، مشيراً إلى أنّها لن تؤدي إلا "لمزيدٍ من الكراهية"، مضيفاً: "هم يساهمون ببساطة في تأجيج الكراهية، أنا ضد الحظر والمقاطعة على حد سواء"، كما تطرّق إلى العلاقة التجارية الهامة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة وطرح تساؤلاً في هذا الصدد قائلاً: "هل يدعو أحد في المملكة المتحدة إلى وقف التجارة مع الولايات المتحدة؟ لم أسمع شيئاً من هذا القبيل. فلماذا كرة القدم إذاً؟ في عالمنا المنقسم والعدواني، نحتاج إلى فرص يمكن للناس من خلالها أن يجتمعوا ويتحدوا حول شغفهم بكرة القدم".