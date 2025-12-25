- نادي الكرمة العراقي يحتفل بلاعبي منتخب الأردن تقديراً لوصافتهم في بطولة كأس العرب 2025، في لفتة تعكس عمق الترابط بين البلدين، رغم إقصاء الأردن للعراق في ربع النهائي. - المبادرة تأتي ضمن نهج النادي في تكريم لاعبيه ونجومه، حيث شمل الاحتفاء هداف البطولة علي علوان، ومحمد أبو حشيش، وإبراهيم سعادة، تأكيداً على دعم النجوم والاعتراف بإنجازاتهم. - منتخب الأردن حقق الوصافة بعد خسارته أمام المغرب 2-3 في النهائي، مواصلاً محاولاته لإحراز أول ألقابه بعد خسارته نهائي أمم آسيا 2023 أمام قطر.

في لفتة وجدت إشادة واسعة، احتفل نادي الكرمة العراقي بلاعبي منتخب الأردن، بمناسبة حصولهم على وصافة بطولة كأس العرب 2025، في مبادرة حملت أكثر من رسالة رياضية وإنسانية، وعكست عمق الترابط بين العراق والأردن، رغم أن "النشامى" كان الطرف الذي أقصى نظيره العراقي من المنافسة، في الدور ربع النهائي.

وفي تصريح خاص لـ "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أكد مصدر من داخل النادي العراقي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن هذه المبادرة تأتي امتداداً لنهج اعتاده النادي في تكريم لاعبيه ونجومه، مشيراً إلى أن النادي يحرص دائماً على الوقوف إلى جانب اللاعبين في مختلف المناسبات، سواء عند التتويج أو في المناسبات الخاصة. وبيّن أن الاحتفاء شمل عدداً من اللاعبين، تقدمهم هداف بطولة كأس العرب، علي علوان، إضافة إلى محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة، تقديراً لما حققوه من إنجاز عربي بحصولهم على المركز الثاني، مؤكدا أن تكريم النجوم ودعمهم ليس أمراً جديداً على نادي الكرمة، ولا على الأندية العراقية عموماً، بل هو جزء من ثقافة رياضية تؤمن بقيمة اللاعب والإنجاز، قبل أي اعتبارات تنافسية.

وحقق منتخب الأردن وصافة كأس العرب، بعد خسارته أمام المغرب 2-3 بعد التمديد، في النهائي الذي أقيم على استاد لوسيل المونديالي. وهذا اللقب هو الثاني لـ "أسود الأطلس" بعد 2012، فيما أخفق "النشامى" في إحراز باكورة ألقابه، كما خسر نهائياً جديداً، بعد أمم آسيا 2023 أمام قطر.