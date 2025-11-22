الكرتي مُهدد بالغياب عن كأس العرب والسكتيوي يضع خططاً بديلة

- يترقب الطاقم الفني للمنتخب المغربي الرديف بقيادة طارق السكتيوي قرار مشاركة وليد الكرتي في كأس العرب بقطر، وسط تمسك نادي بيراميدز بمنعه بسبب التزاماته المتعددة. - أعلن السكتيوي عن قائمة تضم 26 لاعبًا، بينهم 14 من الدوري المغربي و12 محترفًا من دوريات عربية، مع وضع ثلاثة أسماء احتياطية لتعويض غياب الكرتي المحتمل. - يستعد المنتخب لمواجهة السعودية والمتأهلين من عمان والصومال واليمن وجزر القمر، مع تحديات كبيرة في مجموعة متوازنة، وسط جاهزية الطاقم للتكيف مع كل السيناريوهات.

تتواصل حالة الترقّب داخل الطاقم الفني للمنتخب المغربي الرديف، بقيادة المدرب طارق السكتيوي، في انتظار الحسم النهائي بشأن إمكانية مشاركة لاعب بيراميدز وليد الكرتي في بطولة كأس العرب المقبلة، التي ستحتضنها قطر في الفترة من 1 ديسبمر/كانون الأول القادم إلى الثامن عشر من الشهر نفسه، ذلك أن النادي المصري ما يزال متمسكًا بمنع لاعبه من الالتحاق بمعسكر المنتخب المغربي، بحجة التزاماته المتعددة في المسابقات القارية والمحلية، ما يهدد بشكل جدي حضوره في الحدث العربي الكبير.

وأعلن السكتيوي في وقت سابق عن اللائحة النهائية التي ستشارك في البطولة، والتي ضمت 26 لاعبًا من بينهم 14 لاعبًا ينشطون في البطولة المغربية، و12 محترفًا من دوريات عربية مختلفة وهي: الإمارات ومصر والسعودية وقطر. ورغم جاهزية المجموعة، فإن ملف الكرتي ما يزال يفرض نفسه بقوة ويضع الطاقم الفني أمام سيناريوهات بديلة وهو ما كشف عنه مصدر خاص لـ"العربي الجديد". وضمن رؤية استباقية، وضع السكتيوي ثلاثة أسماء في اللائحة الاحتياطية، تحسبًا لأي طارئ قد يطرأ قبل انطلاق البطولة، من بينهم أيوب خيري وخالد أيت أورخان، في ظل تعقّد وضعية الكرتي مع فريقه المصري، ويبرز أيوب خيري وخالد أيت أورخان كأقوى المرشحين لتعويضه في حال تأكد غيابه، فاللاعبان يُقدمان مستوى مستقرًا هذا الموسم، ويملكان القدرة على الاندماج سريعًا داخل منظومة المنتخب المغربي الرديف، خاصة مع معرفتهما المُسبقة بفلسفة السكتيوي وطريقة لعبه.

ويستعدّ المنتخب المغربي للدخول في منافسات المجموعة الثانية ضمن بطولة كأس العرب، حيث سيواجه منتخب السعودية، إضافة إلى المتأهل من مواجهة عمان والصومال، والمتأهل من مباراة اليمن وجزر القمر. وهي مجموعة تبدو في ظاهرها متوازنة، لكنها تحمل الكثير من التحديات، خصوصًا في ظل رغبة جميع المنتخبات في إثبات حضور قوي خلال النسخة المرتقبة.

ومع اقتراب موعد السفر إلى قطر، يبقى الجميع في انتظار القرار النهائي بخصوص وليد الكرتي، سواء باتفاق بين المنتخب وناديه أو بحسم إداري يمنح اللاعب حق المشاركة. وفي حال تعذر التحاقه، فإن الخيارات الاحتياطية التي وضعها السكتيوي قد تلعب دورًا مهمًا في سد الفراغ وضمان توازن خط الوسط خلال البطولة. ومهما كانت النتيجة النهائية، فإن الطاقم الفني يُظهر جاهزية كاملة للتكيف مع كل السيناريوهات، في رحلة البحث عن مشاركة مشرفة تليق بسمعة الكرة المغربية.