الكرة الفرنسية تفقد أفضل مدرب في 2024 بعد مصارعة المرض

- توفي إريك روي، المدرب الحالي لنادي بريست، عن عمر 58 عامًا بعد صراع مع سرطان البنكرياس، حيث استمر في عمله رغم المرض منذ 2023، وحقق نجاحات بارزة مع الفريق. - بدأ روي مسيرته الكروية في 1988 مع نيس، ولعب لأندية مثل ليون ومرسيليا وسندرلاند، قبل أن يعتزل في 2004، ولم يمثل المنتخب الفرنسي في أي مباراة رسمية. - حصل على جائزة مدرب العام في الدوري الفرنسي 2023-2024 بعد قيادة بريست للمركز الثالث، وتفاعل العديد من الشخصيات الرياضية مع وفاته.

فقدت الكرة الفرنسية اليوم الأربعاء، اللاعب السابق والمدرب الحالي لنادي بريست، إريك روي عن عمر يُناهز الـ58 سنة نتيجة مضاعفات إصابته بسرطان البنكرياس، بحسب ما ذكرت عائلته في بيان رسمي على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام.

وقالت عائلة المدرب الفرنسي: "منذ ثلاث سنوات ونصف، كان والدنا يصارع سرطان البنكرياس، طيلة هذه الفترة، تابع حياته بقوة لا تزال تثير إعجابنا، كانت مغامرته مع بريست من أجمل لحظات حياته. لقد منحته طاقة وفرحاً وسبباً للاستمرار، حتى في أصعب اللحظات"، وهو الذي رفض رغم معاناته من هذا المرض أن يتوقف عن عمله مع نادي بريست، الذي كان يقوده منذ عام 2023 في ثاني تجاربه التدريبية، حيث كانت الأولى مع نيس في موسم 2010-2011.

وانطلقت مسيرة روي في عالم كرة القدم في 1988 مع نادي نيس، هناك استمرّ لمدّة 4 سنوات، قبل أن يغادره للعب مع فرق تولون وليون ومرسيليا وسندرلاند الإنكليزي ثم تروا ورايو فاليكانو الإسباني، قبل أن يضع حداً لمسيرته في عام 2004 مع نادي نيس، وهو الذي لم يمثل بطبيعة الحال منتخب الديوك في أي مباراة رسمية.

على الصعيد التدريبي نال في موسم 2023-2024 جائزة مدرب العام في الدوري الفرنسي بعدما قاد بريست لإنهاء مسابقة "الليغ 1" في المركز الثالث مانحاً إيّاه مشاركته القارية الأولى في دوري الأبطال، ورغم التراجع خلال الموسمين التاليين، استطاع الحفاظ على موقع الفريق ضمن الكبار في دوري الأضواء من خلال احتلال مرتبة في وسط الترتيب بعيداً عن ضغوطات الهبوط.

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وتفاعل العديد من الشخصيات الرياضية مع رحيل روي، إذ قال رئيس رابطة كرة القدم الفرنسية المحترفة فنسان لابرون في بيان: "ببالغ الحزن علمت بوفاة إريك روي، خسرت كرة القدم الفرنسية اليوم أحد أكثر شخصياتها احتراماً، محبة وأصالة"، كما تضامن مع عائلته العديد من الأسماء على غرار شيخ دوكوري، والمغربي أمين حارث ونادي ليل وشخصيات أخرى.