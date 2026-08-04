الكرة الطائرة تفتح باب عودة روسيا للبطولات العالمية

- أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن عودة منتخبي روسيا للرجال والسيدات إلى دوري الأمم في نسخة 2027، بعد مشاورات مع الجهات المعنية، وزيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 19 لضمان مشاركة منتخبي فنلندا وسلوفينيا. - سيتم تنفيذ برنامج شامل لمكافحة المنشطات بالتعاون مع الوكالة الدولية لاختبارات المنشطات، تماشياً مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، مع الإعلان عن تفاصيل لاحقة. - الاتحاد الروسي قرر عدم المشاركة في كأس العالم للرجال 2027، بينما تستمر المشاورات حول مشاركة منتخب السيدات في البطولة.

أعلن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، الثلاثاء، عودة منتخبي روسيا للرجال والسيدات إلى منافسات دوري الأمم اعتباراً من نسخة عام 2027، بعد سلسلة من المشاورات مع مختلف الجهات المعنية لوضع خريطة طريق لعودة الرياضيين والمسؤولين الروس إلى البطولات العالمية.

وأوضح الاتحاد الدولي للكرة الطائرة في بيان عبر موقعه الرسمي، نقلته وكالة أسوشييتد برس، أن منتخبي روسيا للرجال والسيدات سيشاركان في نسخة 2027 باعتبارهما أعلى المنتخبات تصنيفاً التي لم تكن قد تأهلت إلى البطولة، مشيراً إلى أنه تقرر، بصورة استثنائية ولنسخة 2027 فقط، زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 18 إلى 19 منتخباً في منافسات الرجال والسيدات، بما يضمن أيضاً مشاركة منتخب فنلندا للرجال ومنتخب سلوفينيا للسيدات، اللذين استحقا التأهل استناداً إلى نتائجهما في المواسم الماضية.

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وأكد الاتحاد الدولي أنه تماشياً مع توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، سيتم إعداد وتنفيذ برنامج شامل ومستقل لمكافحة المنشطات بالتعاون مع الوكالة الدولية لاختبارات المنشطات، على أن يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق. وأشار الاتحاد الدولي لكرة الطائرة إلى أن نظيره الروسي أخطره رسمياً بقراره عدم المشاركة طوعاً في كأس العالم للرجال 2027، فيما يواصل الاتحاد الدولي مشاوراته مع اللجنة المنظمة المحلية والاتحادين الكندي والأميركي للعبة والجهات المعنية الأخرى بشأن إمكانية مشاركة منتخب روسيا للسيدات في كأس العالم 2027.