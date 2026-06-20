الكرة الرسمية للمونديال تصل إلى الفضاء.. مشاهد تخطف الأنظار

- كرة مونديال 2026 الرسمية تجاوزت حدود الأرض ووصلت إلى الفضاء، حيث استمتع رواد الفضاء على متن المحطة الدولية باللعب بها، مما أظهر مهاراتهم الفنية في ظل انعدام الجاذبية. - نشرت وكالة ناسا تسجيلاً مصوراً يظهر أربعة من رواد الفضاء وهم يقومون بتسديد الكرة وتمريرها برؤوسهم، مع حركات بهلوانية متنوعة، مما يبرز تأثير غياب الجاذبية على اللعبة. - أشارت صحيفة "ليكيب" إلى أن هذه التجربة تهدف لفهم تأثير الكتلة الداخلية للكرة على حركتها، مع أنشطة مستقبلية تتعلق بمونديال 2026 ومشاركة مهمة "أرتميس 2".

لم تعد منافسات مونديال 2026 المقام حالياً في ثلاث دول تقتصر على خوض المواجهات بين المنتخبات المشاركة، بل امتد الأمر إلى جميع دول العالم التي يتابع فيها الآلاف المباريات، لكن اللعبة الشعبية الأولى في العالم تجاوزت حدود الأرض وذهبت الكرة الرسمية لبطولة كأس العالم إلى الفضاء.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، السبت، أن كرة مونديال 2026 الرسمية سافرت إلى الفضاء، بعدما نشرت وكالة ناسا تسجيلاً مُصوراً قصيراً لعدد من رواد الفضاء على متن المحطة الدولية وهم يستمتعون بالكرة الرسمية للمسابقة الدولية، من خلال إظهار بعض ما يتمتعون به من مهارة فنية، رغم صعوبة الأمر بسبب عدم وجود جاذبية.

وظهر في التسجيل المصور، الذي بثته وكالة ناسا على حسابها في منصة إكس، أربعة من رواد الفضاء العشرة الموجودين على متن المحطة وهم يستمتعون بكرة مونديال 2026 الرسمية، حيث قاموا بتسديدها برؤوسهم، بالإضافة إلى التمريرات، مع بعض الحركات البهلوانية المتنوعة، نتيجة عدم وجود الجاذبية في الفضاء.

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وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن رواد الفضاء لعبوا كرة قدم مختلفة تماماً على متن المحطة الدولية، لأن غياب الجاذبية الأرضية يُغير الكثير من الأشياء، رغم أن المكان الذين يُقيمون فيه يُعد مركزاً بحثياً علمياً، ومنها على كرة القدم، من أجل فهم كيفية تأثير كتلتها الداخلية على حركتها واستقرارها ودورانها، كما أعلنت وكالة ناسا عن أنشطة متعلقة بمونديال 2026، سيشارك فيها أعضاء من مهمة "أرتميس 2" التي دارت مؤخراً حول القمر.