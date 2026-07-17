الكرة الذهبية تفتح الباب لميسي... رسالة رسمية تشعل الجدل

لا يقتصر نهائي مونديال 2026 على تحديد بطل العالم، بل قد يكون أيضاً نقطة الحسم في سباق الكرة الذهبية الحالية. ومع انحصار المنافسة على اللقب بين إسبانيا والأرجنتين، تبدو حظوظ أحد نجوم المنتخبين كبيرة في التتويج بأهم جائزة فردية في كرة القدم.

وبحسب تقرير صحيفة آس الإسبانية، الخميس، فإن الصورة تبدو أكثر وضوحاً بالنسبة للاعبي منتخب الأرجنتين، إذ سيصبح ليونيل ميسي (39 عاماً) المرشح الأبرز للفوز بجائزة الكرة الذهبية في حال قاد منتخب بلاده إلى التتويج بلقب كأس العالم للمرة الثانية توالياً. وسيضيف النجم الأرجنتيني، إلى جانب تتويجه بلقب الدوري الأميركي مع إنتر ميامي، إنجازاً تاريخياً جديداً مع منتخب بلاده في سن التاسعة والثلاثين. إضافة إلى ذلك، فإن تفصيلاً لافتاً نشره الحساب الرسمي للكرة الذهبية على مواقع التواصل الاجتماعي، أدخل ميسي بقوة في سباق الجائزة، فقبل ساعات من النهائي المرتقب، ذكّر الحساب، في توقيت اعتبره كثيرون مقصوداً، بأنه لا يوجد ما يمنع لاعباً ينشط خارج أوروبا من الفوز بالجائزة.

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أما إذا فازت إسبانيا، فلن يكون الفوز بالجائزة أمراً محسوماً، قد تذهب الجائزة إلى لامين يامال (19 عاماً)، المرشح الثاني الأوفر حظاً للفوز بها، بعد حصد لقب الليغا وكأس العالم، مع أن ترشيح رودري واردٌ أيضاً، فهو يحظى بتقدير كبير من النقاد حول العالم، وتجلى ذلك عندما فاز بالجائزة قبل نسختين. وفي جميع الأحوال، يبدو من الواضح أن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تمنح هاري كين، وجود بيلنغهام، وكيليان مبابي، ومايكل أوليسه، وعثمان ديمبيلي وغيرهم فرصة الفوز بالجائزة، هي خسارة ميسي في المباراة النهائية. ويُعد التلميح الذي نشره الحساب الرسمي للكرة الذهبية، مؤشراً سيُبقي تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة التاسعة، أمراً ممكناً.