الكاميرون تعود إلى سباق التأهل بفضل بند خفي في لوائح كاف

أعاد منتخب الكاميرون إحياء آماله في بلوغ كأس العالم، بعدما كشف الاتحاد الأفريقي

لكرة القدم عن بند تنظيمي خفي قلب حسابات التصفيات رأساً على عقب، فقد استفاد منتخب "الأسود غير المروّضة" من تعديل مفاجئ في نظام ترتيب أفضل الوصفاء، ليعود إلى سباق التأهل بفرصة حقيقية نحو الملحق القاري ، في وقت ظنّ فيه الجميع أن طريقه نحو المونديال أصبح شبه مستحيل.

وأصدر "كاف" في شهر مارس/آذار الماضي تعميماً إلى الاتحادات الأفريقية يوضّح فيه طريقة جديدة لحساب نقاط الوصفاء في مجموعات التصفيات، لكن المعلومة لم تصل إلى المنتخبات ولا إلى وسائل الإعلام، وفقاً لما نشرته مجلة ليكيب الفرنسية، الجمعة. وقرّر الاتحاد خصم النقاط المحققة أمام صاحب المركز الأخير في كل مجموعة، بهدف تحقيق المساواة بين جميع المنتخبات، خصوصاً بعد انسحاب إريتريا من التصفيات منذ جولتها الأولى، ما ترك مجموعتها ناقصة فريقاً. وأثار هذا القرار دهشة المدربين والإداريين، الذين لم يطّلعوا مسبقاً على التعديل، ليُكتشف الأمر مصادفة خلال الأيام الماضية.

وفتح هذا البند الخفي الباب أمام تغييرات جوهرية في ترتيب أفضل وصيفين، بعدما تراجع مجموع نقاط بعض المنتخبات المنافسة، بينما تقدّم الكاميرونيون خطوة حاسمة نحو المركز الثاني في قائمة الأفضل. واستفاد المنتخب الكاميروني بشكل مباشر من هذا التعديل، إذ ارتفع رصيده في ترتيب الوصفاء إلى المركز الثاني خلف الغابون، متقدماً على الكونغو الديمقراطية ومدغشقر وبوركينا فاسو. وأصبح الانتصار على أنغولا في المباراة المقبلة كفيلاً بمنح الكاميرون بطاقة الملحق القاري وربما المركز الأول في حال تعثّر الرأس الأخضر أمام إسواتيني.

وأشعل هذا التحوّل مفاجأة واسعة في القارة السمراء، وأثار تساؤلات حول شفافية التواصل بين الاتحاد الأفريقي والمنتخبات. وانتقد محللون توقيت القرار الذي جاء في منتصف التصفيات، معتبرين أن "كاف" كان يجب أن يعلن عن القاعدة منذ البداية لتفادي أي التباس في الحسابات. ومع ذلك، رحّب آخرون بالخطوة وعدّوها تصحيحاً منصفاً لمسار المنافسة. ويترقّب الكاميرونيون الآن مواجهة أنغولا بثقة متجدّدة، بعدما استعادت الجماهير إيمانها بقدرة المنتخب على بلوغ المونديال. ويبدو أن بنداً خفياً واحداً في لوائح "كاف" كفيل بإعادة كتابة سيناريو التصفيات الأفريقية، وفتح طريق جديد أمام الأسود نحو حلم كأس العالم.

