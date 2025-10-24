الكالتشيو يُودّع أسبوعاً كارثيّاً وأمل في تعويض الأرقام السلبية

- مواجهة مرتقبة في الكالتشيو: يلتقي ميلان المتصدر مع بيزا الصاعد حديثاً، في مباراة يتوقع أن يعزز فيها ميلان صدارته، وسط غياب عن المسابقات الأوروبية. - تحديات هجومية في الدوري: شهد الأسبوع الماضي تسجيل 11 هدفاً فقط في 10 مباريات، مما يعكس عودة الأندية الإيطالية إلى النهج الدفاعي، مع أربع مباريات انتهت بالتعادل السلبي. - خيبات أوروبية للأندية الإيطالية: باستثناء فوز إنتر ميلان، عانت الأندية الإيطالية في دوري الأبطال، مما يؤثر على ترتيبها الأوروبي ويزيد من التحديات التي تواجهها.

تنطلق منافسات الأسبوع الثامن من الدوري الإيطالي لكرة القدم، بمواجهة تدور يوم الجمعة، وتجمع بين متصدر ترتيب الكالتشيو، نادي ميلان بضيفه نادي بيزا، الصاعد في الموسم الماضي، والذي يقوده مهاجم ميلان سابقاً، ألبيرتو جيلاردينو ويضمّ في صفوفه لويس بوفون، نجل حارس إيطاليا التاريخي، جيانلويجي بوفون، وهو لقاء يبدو خلاله ميلان مرشحاً قوياً لحصد الانتصار وبالتالي تمديد إقامته متصدراً للدوري، في موسم يشهد غيابه عن المسابقات الأوروبية.

وتأمل الجماهير الإيطالية، في أن يُعوض الأسبوع الجديد من الدوري، خيبة الأسبوع الماضي، بما أن 20 نادياً سجلت 11 هدفاً فقط في 10 مباريات، بمعدل هو الأضعف منذ أن تمّ رفض عدد الفرق في الكالتشيو إلى 20 نادياً في عام 2004، وفق أرقام صحيفة ليكيب الفرنسية، وهذا الرقم الكارثي، يُشير إلى أن الأندية الإيطالية عادت إلى الفكر القديم، وهو تغليب الجانب الدفاعي على اللعب الهجومي والفرجوي لإمتاع الجماهير، ذلك أن أربع مباريات انتهت بنتيجة التعادل السلبي في دليل قاطع على غياب الرغبة في تغليب الشق الهجومي، الذي عادة ما يُمتع الجماهير، رغم التنافس القوي في أعلى الترتيب والتقارب بين الأندية في عدد النقاط.

وسيشهد الأسبوع الثامن، مباريات قوية أبرزها قمة يوم السبت، بين نابولي حامل اللقب، وإنتر ميلان بطل الموسم قبل الماضي، في واحدة من أبرز المباريات في الدوري خلال المواسم الأخيرة، بما أن الفريقين توجا بآخر الألقاب ويقدمان مستويات جيدة، كما أن حرص فريق يوفنتوس على العودة إلى الانتصارات قد يحفّزه على التهديف مجدداً بعد سقوطه في الأسبوع الماضي أمام نادي كومو بنتيجة (2ـ0) ولكن مهمته ستكون صعبة يوم الأحد أمام لاتسيو الذي لم تكن بدايته موفقة بشكل كبير.

كما أن المشجعين في إيطاليا تلقوا صدمات في دوري أبطال أوروبا، حيث كان إنتر ميلان الوحيد الذي حقق انتصاراً، بينما سقط يوفنتوس أمام ريال مدريد (0ـ1)، وخسر نابولي بنتيجة قاسية أمام أيندهوفن (2ـ6)، في حين تعادل أتالانتا مع سبارتا التشيكي، وبالتالي لم يكن حصاد إيطاليا في المسابقة الأوروبية الأهم، إيجابياً في صراع الحصول على المراتب الأولى لرفع حصة الدوري في المقاعد في "التشامبيونز" خلال الموسم الجديد، بما أن الاتحاد الأوروبي يمنح نقاطاً للأندية من كل دوري حسب النتائج في المسابقة. وإضافة إلى الأرقام الهجومية الكارثية، فإن الكالتشيو يشهد الكثير من الأزمات التي قد تزيد في الهوة التي تفصل الأندية الإيطالية عن بقية الأندية في القارة، مع الإشارة إلى أن روما الإيطالي خسر على أرضه في الدوري الأوروبي بنتيجة 1-2.