الكالتشيو يشتعل بصدامات من العيار الثقيل... قمم إيطالية مُنتظرة

ستشهد الجولة الـ24 من منافسات الكالتشيو صدامات من العيار الثقيل ستلعب دوراً كبيراً في تحديد ترتيب الدوري وخصوصاً لأندية المقدمة، حيث ستنطلق المباريات يوم السبت وتستمر حتى مساء يوم الأحد، وسيحصل الفائز على ثلاث نقاط مهمة للاستمرار في المنافسة على اللقب أو المقاعد المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وستشهد منافسات يوم السبت في الكالتشيو مباراتين من العيار الثقيل، حيثُ سيلعب لاتسيو صاحب المركز الثامن برصيد 33 نقطة مع أتالانتا صاحب المركز السابع برصيد 39 نقطة (في تمام الساعة السابعة مساءً)، والفريقان يتنافسان على احتلال مركز مؤهل إلى بطولة دوري المؤتمرات الأوروبي أو الدوري الأوروبي في الموسم المقبل، مع أفضلية لأتالانتا المتقدم في النقاط، ويمكنه الصعود إلى المركز السادس في حالة الفوز.

أما القمة الثانية التي ستُلعب السبت، فستجمع بين متصدر الكالتشيو إنتر ميلان برصيد 58 نقطة ويوفنتوس صاحب المركز الرابع برصيد 46 نقطة. ويعرف النيراتزوري بأن فوزه سيمنحه أفضلية كبيرة في الصدارة من أجل الاستمرار في الريادة، منفرداً بفارق مريح عن ميلان (ثماني نقاط مع مباراة أقل للروسونيري)، فيما لا يريد يوفنتوس التفريط بالنقاط الثلاث والوصول إلى 49 نقطة، يعزز من خلالها حضوره في المراكز الأربعة الأولى من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وستُختتم الجولة الـ24 من منافسات الدوري الإيطالي بقمة كبيرة ثالثة ستجمع نابولي صاحب المركز الثالث برصيد 49 نقطة وروما صاحب المركز الخامس برصيد 46 نقطة، والجميع يعرف أن الفريقين ينافسان بقوة من أجل احتلال مركز بين الأربعة الكبار والتأهل إلى دوري الأبطال، إذ إن فوز نابولي مع تعثر ميلان سيجعله يتقدم إلى وصافة الترتيب، في حين أن فوز روما مع تعثر يوفنتوس، سيجعله يتقدم إلى المركز الثالث في الترتيب بفارق الأهداف عن نابولي.