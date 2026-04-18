الكالتشيو يدفع ثمن التراجع أيضاً.. 7 أندية في أوروبا ولا تغيير

- تراجع كرة القدم الإيطالية يتجلى في فشل المنتخب في التأهل لكأس العالم 2026، وتأثر الأندية الإيطالية في البطولات الأوروبية، مما أدى إلى عدم تحسين تصنيف الكالتشيو. - في موسم 2026-2027، ستمثل إيطاليا بأربعة أندية في دوري أبطال أوروبا، وفريقين في الدوري الأوروبي، وفريق واحد في دوري المؤتمر الأوروبي، دون زيادة بسبب الأداء الضعيف. - بطولة كأس إيطاليا قد تؤثر على توزيع المقاعد الأوروبية، حيث يمكن أن تمنح فرصة لفريق إضافي إذا كان الفائز قد تأهل بالفعل عبر الدوري.

دفع الكالتشيو ثمن تراجع كرة القدم الإيطالية أيضاً، بعد فشل منتخب إيطاليا في التأهّل إلى بطولة كأس العالم 2026، والفشل في بلوغ المونديال للمرة الثالثة توالياً؛ إذ وصل التراجع إلى الأندية الإيطالية التي تُشارك في البطولات الأوروبية وعدم تطور تصنيف الكالتشيو في موسم جديد.

وسيملك الكالتشيو رسمياً في موسم 2026-2027، وفقاً لموقع فوتبول إيطاليا، الجمعة، أربعة مقاعد في دوري أبطال أوروبا، في وقت سيُشارك فريقان في بطولة الدوري الأوروبي وفريق واحد في دوري المؤتمر الأوروبي، وعليه ستُشارك سبعة أندية إيطالية في البطولات الأوروبية الكبيرة في الموسم المقبل، من دون زيادة؛ بسبب خروج جميع الأندية من البطولات هذا الموسم والفشل في تحسين تصنيف يويفا.

وودّعت جميع أندية الكالتشيو بطولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" هذا الموسم؛ إذ أُقصي بولونيا أمام أستون فيلا الإنكليزي في بطولة الدوري الأوروبي، بينما خرج فيورنتينا من دوري المؤتمر الأوروبي أمام كريستال بالاس الإنكليزي، وكان كل من بولونيا وفيورنتينا آخر ناديين إيطاليين مشاركين في البطولات الأوروبية في موسم 2025-2026.

وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن هذا يعني أنه لا يمكن للدوري الإيطالي تحسين تصنيفه الآن، وبالتالي أصبح من المؤكد أن تمثل إيطاليا أربعة أندية فقط في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2027/2026، في حين سيُشارك الفريقان اللذان يحتلان المركزين الخامس والسادس في ترتيب الدوري الإيطالي في منافسات الدوري الأوروبي، بالإضافة إلى الفائز بلقب كأس إيطاليا، وهناك فريق إيطالي واحد فقط يمكنه المشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي من الدور التمهيدي.

ولا تزال بطولة كأس إيطاليا تشكّل غموضاً كبيراً بخصوص المقاعد الكاملة المؤهلة إلى البطولات الأوروبية؛ إذ في ظل تأهل أندية إنتر ميلان وأتالانتا وكومو ولاتسيو إلى الدور نصف النهائي، وفي حال كان الفائز بلقب البطولة قد تأهّل بالفعل عبر الدوري الإيطالي لأي من المسابقات الأوروبية القارية، فإن ذلك سيفتح المجال أمام منح مقعد أوروبي لفريق آخر.