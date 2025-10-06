الكالتشيو على وقع لوحات مثيرة: هدف بالكعب وتصدٍ خرافي

- شهد الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي لكرة القدم إثارة كبيرة، حيث انتهت مباراة لاتسيو وتورينو بالتعادل (3-3) في الدقيقة 104، مما أضفى حماسًا على المنافسات. - تألق لاعب جنوى جيف إيخاتور بهدف رائع بالكعب في مرمى نابولي، رغم خسارة فريقه (1-2)، بينما أظهر حارس ميلان مايك مانيان براعة استثنائية بتصديه لتسديدة قوية من يوفنتوس. - يتصدر نابولي وروما الدوري برصيد 15 نقطة، بينما يحتل ميلان المركز الثاني بـ13 نقطة، مع تنافس شديد بين الفرق الخمسة الأولى بفارق ثلاث نقاط فقط.

شهدت منافسات الأسبوع السادس من الدوري الإيطالي لكرة القدم أحداثاً مثيرة، أكدت أن الكالتشيو استعاد المتعة، التي حضرت في معظم المباريات بلوحات ولقطات مميزة أمتعت الجماهير منذ افتتاح الجولة، يوم السبت، بين لاتسيو وتورينو (3ـ3)، التي حُسمت في الدقيقة الـ104.

هدف التعادل يأتي لروما.. النجم الأرجنتيني ماتياس سولي يرد على هدف الفيولا بتسديدة رائعة في شباك دي خيا



وخلال مباريات الكالتشيو التي أقيمت يوم الأحد، سجل لاعب جنوى جيف إيخاتور هدفاً مميزاً، بعد أن هزّ شباك مرمى فريق نابولي بكعبه في لوحة مميزة، محرزاً واحداً من أفضل الأهداف هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ولكن لسوء حظّه فإن هدفه الأول في أول ظهور له في التشكيلة الأساسية لم يغيّر واقع فريقه، الذي خسر في النهاية (1ـ2).

إنهاء بلمسة بالكعب عالمية



كما شهدت قمة الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وميلان تصدياً خرافياً من قِبل حارس "الروسونيري" الفرنسي مايك مانيان، الذي منع لاعب "البيانكونيري" فريدريكو غاتي من تسجيل هدف مميز، إذ صدّ حارس ميلان الكرة على الخط النهائي، رغم قوة التسديدة التي كانت من مسافة قريبة جداً، غير أنه أثبت أنه واحد من أفضل الحراس في العالم، بعد أن منع الكرة بشكل مميز.

ومع التوقف الدولي الثاني، فإن "الكالتشيو" يشهد تنافساً قوياً على المراتب الأولى، بعد وصول نابولي وروما إلى النقطة الـ15، بينما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 13 نقطة، ويوجد يوفنتوس وإنتر في المركز الرابع برصيد 12 نقطة، ومِن ثمّ فإن خمسة فرق تفصل بينها ثلاث نقاط، وذلك بعد تعثر ميلان بالتعادل مع يوفنتوس (0ـ0)، لتتوقف نجاحات "الروسونيري" الذي حقق أربعة انتصارات توالياً قبل هذا الموعد.