الكالتشيو جنّة حراس العرين يشكو غياب أسماء تصنع الربيع

- تواجه الأندية الإيطالية أزمة في مركز حراسة المرمى، حيث تراجع أداء الحراس في الدوري الإيطالي، مما أثر على نتائج الفرق في المسابقات المحلية والأوروبية. - حراس مثل ميشيل دي غريغوريو ويان سومر ومايك مانيان تعرضوا لانتقادات بسبب الأداء المتذبذب والإصابات، مما زاد الضغوط على الحراس في ظل تراجع مستوى الدفاع. - تعتمد الفرق الإيطالية على الحراس الأجانب مع غياب الأسماء المحلية المميزة، حيث يلعب أفضل الحراس الإيطاليين خارج الدوري، مما يفرض البحث عن مواهب جديدة.

تُواجه الأندية الإيطالية أزمة واضحة، بعد تراجع أداء حراس المرمى في الكالتشيو خلال المواسم الأخيرة، خاصة في الفرق القوية التي تُسيطر على المشهد سنوياً، من خلال حصد أفضل النتائج، والمنافسة على لقب الدوري، أو التي تشارك في المسابقات الأوروبية، إذ تزايدت الانتقادات في بداية الموسم الحالي، ما يؤكد أن الفرق الإيطالية لم تعد قادرة على تكوين حرّاس من أعلى مستوى، أو التعاقد مع أسماء قوية، رغم أن هذا المركز كان يُعتبر نقطة قوة الفرق الإيطالية ومنتخب "الأزوري".

وكان حارس نادي يوفنتوس، الإيطالي ميشيل دي غريغوريو، أول الأسماء التي طاولتها الانتقادات في الساعات الماضية، إذ اهتزت شباك فريقه في سبع مناسبات، خلال آخر مواجهتين بين "الكالتشيو" ودوري أبطال أوروبا، فقد انتصر فريقه على إنتر ميلان (4ـ3) ثم تعادل مع بوروسيا دورتموند (4ـ4)، ومن بين سبعة أهداف هزّت شباكه، كانت أربعة منها من تصويبات خارج منطقة الجزاء. وهذه الأرقام لا تعكس الأسماء التي يملكها الفريق دفاعياً، خاصة في حال مقارنتها ببداية الفريق الموسم الماضي، عندما صنع دفاع "السيدة العجوز" الفارق، وصمد في أهم المباريات، ولكن الوضع اختلف بشكل كامل في الموسم الحالي.

وقد نقلت صحيفة توتو سبورت الإيطالية، أمس الجمعة، تصريحات الحارس السابق لنادي لاتسيو، ماركو بالوتا، عن أداء حارس يوفنتوس، إذ قال: "إذا ارتكب حراس المرمى أخطاءً، فستكون كارثة. بالطبع، سننظر إلى النتيجة، فقد يكون لها تأثير، لكنني بالتأكيد لا أتوقع كارثة من هذا النوع. دي غريغوريو ليس في مستوى يوفنتوس. إنه حارس مرمى جيد بلا شك، لكن عليه الآن خوض مباريات حاسمة. بالطبع، سيرتكب أخطاءً أيضاً، لكن إذا أثرت على نتائج المسابقات المهمة، فعليه أن يتجاوز هذه اللحظة. لقد انضمّ منذ الموسم الماضي إلى فريق كبير، ويتعرض لضغوط شديدة، لأنه لا يملك الخبرة الكافية للتعامل مع هذا الوضع".

كما أن حارس إنتر ميلان، السويسري يان سومر، يواجه حملة قوية داخل فريقه، بعد غياب بصمته في الدوري المحلي، ذلك أن إنتر خسر مرّتين في أول ثلاث مباريات واهتزت شباكه في ست مناسبات، ويتحمّل سومر مسؤولية كبيرة في خسارة الفريق أمام يوفنتوس، وذلك في لقطة الهدف الرابع، عندما فشل في إبعاد الكرة، التي كانت قريبة منه، والغريب أن سومر كان يمثل نقطة قوة "نيراتزوري" في الموسم الماضي، بتألق كبير للغاية، وكان من بين أنجح الصفقات، إذ لم تكلف الصفقة فريقه مبلغاً مالياً مهماً، قادماً من بايرن ميونخ، وعوض الكاميروني أندري أونانا، الذي انضمّ إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي بمبلغ مالي تجاوز 55 مليون يورو. وبات سومر مهدداً بفقدان مكانه الأساسي، حال فشله في توظيف خبرته الواسعة، حتى يُساعد فريقه في استعادة الاعتبار بالدوري المحلي بعد بداية مخيبة، وأداء دفاعي مهزوز.

ولم يسلم حارس نادي ميلان الفرنسي مايك مانيان من الانتقادات، ولكن بسبب تواتر إصاباته، لم ينهِ مباراة الفريق الأخيرة أمام بولونيا، بسبب إصابة عضلية، وقد تعرض الفرنسي إلى العديد من الإصابات منذ الموسم الماضي، وغاب عن مباريات مهمة، وفي ظل غياب بديل من الحجم الكبير، فإن ميلان الذي منح شارة القيادة إلى حارسه الفرنسي، انطلق في البحث عن حارس بديل يُنافس مانيان، الذي كان قريباً من الرحيل عن الفريق إلى تشلسي، في "الميركاتو" الصيفي الماضي، كما كان مرشحاً للانتقال إلى فريق بايرن ميونخ الألماني، في الموسم المنصرم، وقد لعب دوراً كبيراً في موسم 2022ـ2023، عندما ساهم في تتويج الفريق بالدوري الإيطالي، ولكن في الموسم الماضي غابت بصمته، بسبب غيابه عن الكثير من المواجهات، وكذلك الفشل في التصدّيات الحاسمة.

وطاولت الانتقادات حارس نادي روما سفيلار مع أول هدف يدخل مرماه، خلال مواجهة تورينو في الأسبوع الثالث، والتي شهدت سقوط فريقه بنتيجة (0ـ1)، فبعد تألقه في الموسم الماضي، شهد مستواه في الموسم الحالي هبوطاً، مثل حارس نادي فيورنتينا، ديفيد دي خيا، الذي لعب دور المنقذ في الموسم الماضي، وساعد فريقه في عديد المناسبات، ولكن في الموسم الجديد لم يقدم إضافة تُذكر، وهو ما يفسر سوء نتائج فريقه، كما أنه صمد في لقاء وحيد لم يقبل خلاله أهدافاً.

وتزامناً مع تراجع أداء الحراس، فإن معظم الفرق القوية تعتمد على أسماء أجنبية بنسبة عالية، ولا تثق في الأسماء الإيطالية، وهو أمر بات متعارفاً عليه في المواسم الماضية، خاصة بعد صفقات شملت أسماء برازيلية قوية، مثل ديدا في ميلان وجوليو سيزر في إنتر وأليسون بيكر في روما. وقد كانت الفرق تُحسن جلب الأسماء المميزة في حراسة المرمى، التي تصنع الفارق باستمرار وتقدم إضافة، ولكن الصفقات الأخيرة لم تكن مثالية، كما أن أفضل حراس "الكالتشيو" يخوضون تجارب بعيداً عن الدوري المحلي، بداية بالحارس الأول لإيطاليا، جيانلويجي دوناروما، الذي انضمّ إلى باريس سان جيرمان في عام 2021، وانتقل في "الميركاتو" الصيفي الأخير إلى مانشستر سيتي الإنكليزي، كما أن بديله في منتخب إيطاليا، غولييلمو فيكاريو، يلعب لنادي توتنهام بعد أن غادر "الكالتشيو" منذ موسمين، ومِن ثمّ غابت الأسماء المميزة في حراسة المرمى بإيطاليا، إضافة إلى تقدم الكثير من الحراس في السنّ، ما يفرض على الفرق السعي إلى منح الفرصة إلى أسماء جديدة، حتى يستعيد الدوري الإيطالي مكانته، باعتبار أنه كان معروفاً بضمه أفضل حرّاس العرين، وذلك حتى يجد "الأزوري" أسماء جديدة ترفع التحدي.