الكاف يفتح تحقيقاً رسمياً في أحداث الأهلي المصري والجيش المغربي

- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن فتح تحقيق رسمي في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، والتي انتهت بالتعادل السلبي، حيث توقفت المباراة بسبب إلقاء مشجعي الأهلي مقذوفات وقوارير مياه. - تقدم نادي الجيش الملكي المغربي بشكوى رسمية احتجاجاً على أعمال الشغب، مطالباً بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح لضمان سلامة اللاعبين والطاقم التقني. - أصدر "الكاف" بياناً يدين الحوادث غير المقبولة، وأحال القضية إلى لجنة الانضباط لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المتورطين.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن فتح تحقيق رسمي في الأحداث التي شهدتها مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وشهدت مواجهة الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي أمس الأحد، والتي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، أعمال شغب في الملعب، إذ توقفت المباراة في الشوط الثاني عدة دقائق بسبب إلقاء مشجعي الأهلي بعض المقذوفات وقوارير المياه الفارغة باتجاه الملعب، كما أشارت وسائل إعلام مصرية في الساعات الماضية إلى أن عدداً من مشجعي نادي الجيش الملكي حاولوا اقتحام أرض الملعب بعد اشتباك لاعبي الفريقين.

وإثر هذه الأحداث، تقدم نادي الجيش المغربي بشكوى رسمية لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، احتجاجاً على أعمال الشغب التي وقعت في ملعب القاهرة، رغم أن المواجهة انتهت بالتعادل السلبي وتأهل الفريقان للدور الثاني من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم لموسم 2025-2026.

وذكر الجيش الملكي المغربي في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "تستنكر إدارة الجيش الملكي بشدة السلوكيات غير الرياضية الصادرة عن بعض جماهير نادي الأهلي، والمتمثلة في إلقاء القارورات، وهو ما شكل تهديداً مباشراً لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم التقني. الإدارة قامت بإرسال خطاب رسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" للمطالبة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها، صوناً لمبادئ الروح الرياضية وضماناً لسلامة جميع المتدخلين".

وفي هذا الإطار، أصدر الكاف بياناً رسمياً يوم الاثنين ذكر فيه: "يُدين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" بشدة الحوادث غير المقبولة التي وقعت خلال مباراة رابطة أبطال أفريقيا، توتال إنيرجيز، بين نادي الأهلي المصري ونادي الجيش الملكي المغربي، في القاهرة، يوم الأحد 15 فبراير 2026، وعليه أحالت "الكاف" القضية إلى لجنة الانضباط من أجل التحقيق، ودعت إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تورطه".