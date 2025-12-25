"الكاف" يفاجئ جماهير أمم أفريقيا 2025 بهذا القرار

- سمحت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب بالدخول المجاني للجماهير بعد 20 دقيقة من بدء المباريات لملء المدرجات، مما أدى إلى زيادة الحضور الجماهيري بشكل ملحوظ رغم الظروف الجوية الصعبة. - شهدت مباريات مثل مصر ضد زمبابوي والكونغو الديمقراطية ضد بنين تطبيق هذا الإجراء، بينما لم يشمل مباريات المغرب التي نفدت تذاكرها بالكامل، مما أدى إلى بعض التحركات الجماهيرية التي واجه المنظمون صعوبة في السيطرة عليها. - يهدف المغرب إلى الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا بعد غياب 50 عامًا، وتقديم تنظيم مثالي استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.

سمحت اللجنة المغربية المنظمة لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2025، بالاتفاق مع الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف)، بالدخول المجاني للجماهير بعد نحو عشرين دقيقة من انطلاق المباريات، بهدف ملء المدرجات في بعض اللقاءات، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس عن مصدر داخل الاتحاد.

وخلال المباراة الثانية التي أقيمت في الملعب الكبير بأغادير (يتسع لـ45 ألف متفرج) بين الكاميرون والغابون، كانت المدرجات شبه خالية، بينما كان المنتخبان يجريان عمليات الإحماء قبل صافرة البداية. ورغم الأمطار الغزيرة التي لم تتوقف على المدينة الساحلية، امتلأت المدرجات بشكل ملحوظ خلال الشوط الأول، فوصل الحضور الجماهيري إلى 35200 متفرج.

وحصل الأمر نفسه خلال فوز مصر على زمبابوي (2-1) في الملعب ذاته، حيث عُزف النشيدان الوطنيان أمام نحو ألف متفرج فقط، قبل أن تعرض شاشات الملعب في نهاية اللقاء رقماً رسمياً للحضور بلغ 28199 متفرجاً، ما سبَّب بعض التحركات الجماهيرية التي واجه المنظمون صعوبة في السيطرة عليها. وشهدت مباريات أخرى مثل الكونغو الديمقراطية ضد بنين أو تونس ضد أوغندا، التي وثقها الجمهور على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار "أمم أفريقيا الشعب"، تطبيق الإجراء نفسه. ووحدها مباريات المغرب التي نفدت تذاكرها دون أن يشملها هذا الإجراء.

ووضع المغرب لنفسه هدفين مزدوجين: الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا الغائب منذ 50 عاماً، وتقديم تنظيم مثالي قبل استضافة كأس العالم 2030 بالشراكة مع إسبانيا والبرتغال.