"الكاف" يعلن مواعيد تصفيات وافتتاح ونهائي كأس أمم أفريقيا 2027

- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تنظيم كأس أمم أفريقيا 2027 بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا، مع تحديد موعد الافتتاح في 19 يونيو والنهائي في 17 يوليو 2027. - تُعد هذه النسخة الأولى التي تُنظَّم من ثلاث دول، مما يتيح فرصة للوصول إلى أكثر من 400 مليون شخص في شرق أفريقيا، وستشارك 48 منتخبًا في التصفيات التي تبدأ في مايو 2026. - ستُجرى التصفيات على ثلاث فترات دولية، وستُوزع المنتخبات على 12 مجموعة، مع تأهل الأول والثاني من كل مجموعة، مما يعيد المنافسة إلى شرق أفريقيا لأول مرة منذ 1976.

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، مواعيد افتتاح ونهائي النسخة التاريخية من كأس أمم أفريقيا 2027، التي ستُنظَّم بشكل مشترك بين كينيا وتنزانيا وأوغندا. وستُجرى المباراة الافتتاحية، يوم السبت 19 يونيو/حزيران 2027، فيما سيُقام النهائي، يوم السبت 17 يوليو/تموز2027، فيما سيعلن "الكاف" في الوقت المناسب، البلد الذي سيستضيف المباراة الافتتاحية والنهائي.

وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، فإن كأس أمم أفريقيا 2027، تُعد أول نسخة تُنظَّم من طرف ثلاث دول، مما يُمثّل فرصة فريدة لـ"الكاف" وكرة القدم الأفريقية، للوصول إلى أكثر من 400 مليون شخص في منطقة شرق أفريقيا. وأكد "الكاف" أنه بعد استكمال الدور التمهيدي، ستتواصل الرحلة نحو كينيا وتنزانيا وأوغندا، بإجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، التي ستُقام يوم 19 مايو/أيار 2026، وسيشارك 48 منتخبًا، بما في ذلك الدول الثلاث المُستضيفة المشتركة في التصفيات، فيما ستُحدّد القرعة مسار التأهل إلى البطولة بشكل رسمي.

وأشار "الكاف" إلى أن التصفيات ستُجرى خلال ثلاث فترات دولية لـ"الفيفا"، بحيث تبدأ الجولتان الأولى والثانية في الفترة من 21 سبتمبر/أيلول إلى 6 أكتوبر/تشرين الأول 2026، فيما تنطلق الجولتان 3 و4 من 9 إلى 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على أن تنطلق الجولتان 5 و6 من 22 إلى 30 مارس/آذار 2027. وأكد الاتحاد الأفريقي أنه سيتم توزيع المنتخبات الـ48 على 12 مجموعة، تضم كل واحدة 4 منتخبات. وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات. وأشار "الكاف" إلى أن كأس أمم أفريقيا ستُسجّل عودة المنافسة إلى منطقة شرق أفريقيا لأول مرة منذ أن استضافت إثيوبيا النسخة في العام 1976.

وختم الاتحاد الأفريقي بيانه بأن "كأس أمم أفريقيا توتال إنيرجيز "باموجا" 2027، ستبني على نجاح النسخ الأخيرة، بما في ذلك، كأس أمم أفريقيا، توتال إنيرجيز، المغرب 2025، وكأس أمم أفريقيا، توتال إنيرجيز، كوت ديفوار 2023، اللتين حققتا عائدات تجارية قياسية، ونموًّا في الرعاية، وجماهير بث عالمي قياسية، مما يعكس التنافسية العالمية وشعبية كرة القدم الأفريقية على الساحة الدولية".