الكاراتيه والرماية تهديان قطر الذهب في دورة الألعاب الخليجية

- واصلت قطر تألقها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة بالدوحة، محققة خمس ميداليات في الكاراتيه، منها ذهبية ليمان أشرف النتشة في وزن تحت 67 كغم، وثلاث فضيات وبرونزية، مما يعكس قوة المنافسة بين منتخبات الخليج. - في منافسات القوس والسهم، حصدت قطر ست ميداليات، منها ثلاث ذهبيات، بفضل تألق الثنائي حمد اليافعي وعائشة الساعي، وأحمد السادة وريم الساعي، مما يبرز تطور الرياضات الفردية في البلاد. - أشاد الأمين العام للاتحاد السعودي للكاراتيه بالتنظيم القطري المميز للبطولة، مشيراً إلى المستوى الفني المرتفع والمنشآت الرياضية المتقدمة في الدوحة.

واصلت قطر تعزيز حضورها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة المقامة في الدوحة، بعدما أضافت ميداليات جديدة إلى رصيدها في منافسات الكاراتيه والقوس والسهم اليوم الخميس، وسط استمرار التألق القطري في مختلف الألعاب، واقتراب موعد إسدال الستار على البطولة الخليجية.

وفي منافسات الكاراتيه، حقق لاعبو المنتخب القطري خمس ميداليات ملونة بواقع ذهبية وثلاث فضيات وبرونزية، في يوم شهد مواجهات قوية بين منتخبات الخليج تحت قبة أسباير، وجاءت الذهبية القطرية عبر اللاعب يمان أشرف النتشة في منافسات وزن تحت 67 كيلوغراماً، بعدما تفوق في المباراة النهائية على السعودي سعد السيف بنتيجة (10-9)، في مواجهة مثيرة حتى اللحظات الأخيرة، ليمنح الأدعم إحدى أبرز ذهبياته في اللعبة.

وأضاف المنتخب القطري ثلاث ميداليات فضية، حيث أحرز مصطفى عبد الرحمن فضية وزن تحت 60 كيلوغراماً، فيما نال عبد الله راشد فضية منافسات تحت 84 كيلوغراماً، وحقق خالد سمير فضية وزن فوق 84 كيلوغراماً، بينما جاءت البرونزية عبر يوسف رياض في منافسات وزن تحت 75 كيلوغراماً.

وفي سياق متصل، أشاد الأمين العام للاتحاد السعودي للكاراتيه عبد الإله علي الشايع بالتنظيم القطري للبطولة، مؤكداً أن الدوحة قدمت نسخة مميزة تعكس خبرتها الكبيرة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، وقال الشايع في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن البطولة شهدت مستوى فنياً مرتفعاً ومنافسات قوية بين جميع المنتخبات، مضيفاً أن شعار الدورة "خليج واحد.. قلب واحد" يجسد حقيقة العلاقات التي تجمع أبناء الخليج داخل وخارج المنافسات الرياضية، كما أثنى على المنشآت الرياضية القطرية، وفي مقدمتها أكاديمية أسباير وقبتها الرياضية، معتبراً أنها من بين الأفضل عالمياً من حيث التجهيزات والإمكانات التنظيمية.

رياضات أخرى قطر تتابع تصدر جدول الميداليات في دورة الألعاب الخليجية

وفي القوس والسهم، واصل الرماة القطريون تألقهم بعدما حصدوا ست ميداليات ملونة بواقع ثلاث ذهبيات وثلاث برونزيات في ختام منافسات اللعبة ضمن الدورة، وجاءت الذهبية الأولى عبر الثنائي حمد اليافعي وعائشة الساعي في مسابقة فرق مختلط القوس المركب، فيما أحرز الثنائي أحمد السادة وريم الساعي ذهبية فرق مختلط القوس الأولمبي، قبل أن تضيف ريم الساعي ذهبية ثالثة لقطر بعد تتويجها بلقب فردي السيدات في القوس الأولمبي.

كما أحرزت عائشة الساعي برونزية القوس المركب لفردي السيدات، فيما نال منتخب قطر برونزيتين إضافيتين في منافسات فرق الرجال بالقوس المركب وفرق السيدات بالقوس الأولمبي، ويؤكد هذا الحضور القطري المتواصل في الرماية والقوس والسهم حجم التطور الذي تشهده الرياضات الفردية في البلاد، خاصة مع تنوع الأبطال القادرين على المنافسة قارياً وخليجياً، قبل يوم واحد من ختام دورة الألعاب الخليجية الرابعة في الدوحة.