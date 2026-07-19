القيمة السوقية لنجوم نهائي كأس العالم.. إسبانيا الأفضل

- شهدت القيمة السوقية لنجوم نهائي كأس العالم 2026 ارتفاعاً ملحوظاً، حيث تجاوزت قيمة منتخب إسبانيا 1.22 مليار يورو، مقارنةً بمنتخب الأرجنتين الذي بلغت قيمته 807.5 ملايين يورو، وفقاً لموقع ترانسفيرماركت. - تصدر لامين يامال قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية في النهائي بـ200 مليون يورو، بينما حافظ لاعبو إسبانيا مثل بيدري وباو كوبارسي على قيمهم السوقية العالية، وارتفعت قيمة بعض اللاعبين مثل خوان غارسيا وإريك غارسيا. - ارتفعت القيمة السوقية لعدد من لاعبي الأرجنتين، مثل جوليان ألفاريز الذي زادت قيمته إلى 100 مليون يورو، ويتوقع أن تشهد القيم السوقية تحديثات جديدة بعد النهائي بناءً على الأداء.

شهدت القيمة السوقية لنجوم مباراة نهائي كأس العالم 2026 ارتفاعاً، يُعتبر أمراً طبيعياً بحكم أن الوصول إلى اللقاء الختامي من المسابقة يرفع قيمة اللاعبين بعد الجهود التي بذلوها طوال أيام المسابقة بحثاً عن حصد اللقب، كما أن خوض عددٍ كبير من المباريات، يجعل اللاعب يُظهر حقيقة مستواه الفني، ما يزيد في ارتفاع أرقامه.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي العوامل الأخرى التي قد تؤثر على القيمة السوقية للاعبين بخلاف الأداء في كأس العالم؟ كيف يمكن لنتائج مباراة نهائي كأس العالم 2026 أن تؤثر على القيمة السوقية للاعبي المنتخب الخاسر؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

ووفق معطيات موقع ترانسفيرماركت العالمي، فإن القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا، تتجاوز قيمة منافسه، حامل اللقب، منتخب الأرجنتين، وتقدر القيمة السوقية لمنتخب "لاروخا" 1.22 مليار يورو، بينما تبلغ القيمة السوقية لمنتخب "التانغو" 807.5 ملايين يورو. ولا تختلف التقديرات بين ترانسفيرماركت وموقع فوتبول بنشمارك، فقد ذكر على موقعه: "بلغت قيمة تشكيلة إسبانيا 1.47 مليار يورو قبل البطولة، أي بزيادة تقارب 80% عن قيمة تشكيلة الأرجنتين البالغة 818 مليون يورو".

القيمة السوقية لنجوم نهائي المونديال أُنشئ هذا الرسم البياني بواسطة الذكاء الاصطناعي

ويقود لاعب منتخب إسبانيا، لامين يامال، قائمة أعلى اللاعبين قيمة سوقية في النهائي، وهي 200 مليون يورو، وبالتالي حافظ اللاعب على قيمته السوقية قبل كأس العالم. وحافظ معظم لاعبي إسبانيا على قيمتهم السوقية العالية مثل بيدري وقيمته 150 مليون يورو، وباو كوبارسي 80 مليون يورو وكذلك داني أولمو 60 مليون يورو، في الأثناء ساعدت البطولة عدداً من النجوم على رفع قيمتهم، رغم أنهم لا يُشاركون بانتظام مثل خوان غارسيا (45 مليون يورو بعد 40 مليون يور) وإريك غارسيا (من 35 مليون يورو إلى 40 مليون يورو).

وارتفعت القيمة السوقية لعددٍ من لاعبي منتخب الأرجنتين خلال كأس العالم، بداية بالمهاجم جوليان ألفاريز الذي كانت قيمته السوقية 90 مليون يورو قبل بداية كأس العالم، ولكنها الآن ارتفعت إلى 100 مليون يورو. كما استفاد المدافع ماركوس سينسي من دعوته المتأخرة إلى كأس العالم لترتفع قيمته السوقية إلى 25 مليون يورو، أما لاعب نادي كومو الإيطالي نيكو باز، فإن قيمته السوقية أصبحت 80 مليون يورو. ورغم أنه لا يُشارك بانتظام في المباريات، فإن لاعب سترازيورغ الفرنسي، فالنتين باركو حقق مكاسب من هذه المشاركة، وارتفعت قيمته السوقية من 35 مليون يورو إلى 40 مليون يورو.

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ويتوقع أن ينشر موقع ترانسفيرماركت بعد نهائي مونديال 2026 تحديثاً جديداً بناء على مباراة التتويج، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة السوقية لعددٍ من اللاعبين بشكل كبير حسب الأداء في اللقاء الختامي، وخاصة من جانب منتخب الأرجنتين بما أن القيمة السوقية للاعبي إسبانيا مرتفعة قبل كأس العالم 2026.