القوة الجوية يحصد لقب الدوري العراقي للمرة الثامنة

- حسم نادي القوة الجوية لقب دوري نجوم العراق للمرة الثامنة بعد فوزه المثير على الزوراء 2-1، مستفيداً من خسارة الشرطة أمام أربيل، ليصل إلى 83 نقطة في الصدارة. - شهد الموسم منافسة قوية، لكن القوة الجوية حسم اللقب بفضل نتائجه الحاسمة، وأكد رئيس النادي استمرار المدرب رشيد جابر واللاعبين مع تعزيزات للموسم المقبل. - أصبح القوة الجوية ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري العراقي، مناصفة مع الشرطة، بينما يتصدر الزوراء برصيد 14 لقباً.

حسم نادي القوة الجوية لقب دوري نجوم العراق لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه، بعدما قلب تأخره يوم الأربعاء، أمام غريمه التقليدي الزوراء إلى فوزٍ مثير بنتيجة 2-1 في قمة الجولة السادسة والثلاثين، مستفيداً في الوقت ذاته من سقوط الشرطة أمام أربيل بهدفين نظيفين.

ودخل الزوراء المباراة بقوة وافتتح التسجيل مبكراً عبر هيران أحمد في الدقيقة 13، ليبقى متقدماً حتى الدقائق الأخيرة، قبل أن ينجح محمد جواد في إدراك التعادل للقوة الجوية عند الدقيقة 85، ثم خطف وكاع رمضان هدف الفوز القاتل في الوقت بدل الضائع وتحديداً عند الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ومنح الانتصار فريق القوة الجوية اللقب قبل جولتين على نهاية الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 83 نقطة في صدارة الترتيب، مستفيداً من تجمد رصيد الشرطة عند 76 نقطة إثر خسارته أمام أربيل، فيما بقي الزوراء رابعاً برصيد 66 نقطة.

وجاء تتويج القوة الجوية بعد موسم شهد منافسة قوية على الصدارة، قبل أن يحسم الفريق اللقب في الأمتار الأخيرة بفضل نتائجه الحاسمة، وعلى رأسها الفوز في الكلاسيكو أمام الزوراء، وعقب المباراة، أكد رئيس الهيئة الإدارية للنادي معد بداي في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية واع أن الاستقرار سيكون عنوان المرحلة المقبلة، مشيراً إلى استمرار المدرب العماني رشيد جابر وجميع اللاعبين مع الفريق خلال الموسم المقبل، إلى جانب إجراء بعض التعزيزات.

وبات القوة الجوية ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري العراقي لكرة القدم مناصفة مع نادي الشرطة، الذي كان قد ظفر بالتاج خلال الموسم الماضي 2024-2025، بينما يحتلّ الصدارة نادي الزوراء برصيد 14 لقباً كان آخرها في موسم 2017-2018، مع العلم أن المرتبة الثالثة للطلبة بخمسة تتويجات.