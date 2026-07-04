- جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، أشاد بأداء منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026، مشيراً إلى الأداء الاستثنائي لليونيل ميسي والروح الجماعية التي أظهرها اللاعبون الكبار في البطولة. - إنفانتينو أثنى على حارس مرمى الرأس الأخضر، جوزيه فوزينها، الذي لفت الأنظار بأدائه الرائع، وقدم تهنئة حارة للشعب الأرجنتيني على وصول منتخبهم إلى دور الـ16. - منتخب الرأس الأخضر حظي بإشادة دولية لأدائه القوي في البطولة، حيث تعادل مع إسبانيا والسعودية وأوروغواي، وقدم مباراة مثيرة ضد الأرجنتين في دور الـ32.

كشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو (56 عاماً) رأيه حول الانتصار الصعب الذي خطفه منتخب الأرجنتين أمام منتخب الرأس الأخضر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، ما جعل رفاق القائد ليونيل ميسي يواصلون رحلة الدفاع عن لقبهم الذي حصدوه في مونديال 2022.

وقال جياني إنفانتينو في تصريحاته لقناة "دي سبورتس 2" الأرجنتينية، السبت: "ميسي يلعب بطريقة استثنائية ونحن نعرفه. إنه عبقري ويسعدنا دائماً رؤيته، هو وبقية اللاعبين الآخرين خلال بطولة كأس العالم، لكن المثير في هذا المونديال هو أن جميع اللاعبين الكبار يلعبون ويسجلون الأهداف، ويظهرون الروح الجماعية مع منتخبات بلادهم".

وتابع إنفانتينو: "جميع اللاعبين الكبار يقدمون أداء جيد للغاية، لكن هناك أيضاً حراس مرمى خطفوا الأنظار، مثل حامي عرين منتخب الرأس الأخضر جوزيه فوزينها، الذي قدم بطولة رائعة للغاية، لكن في الحقيقة، أريد توجيه عناق حار لجميع الشعب الأرجنتيني، وأقدم له التهنئة على وصول منتخب بلاده إلى دور الـ16 في كأس العالم".

وختم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو حديثه "لقد كادت القلوب تتوقف في المواجهة ضد الرأس الأخضر (يقصد احتمال إقصاء الأرجنتين)، حتى بالنسبة للمحايدين، الذين كانوا يستمتعون بالمنتخبين الأرجنتيني والرأس الأخضر في المواجهة، والأجواء خلال المباراة كانت رائعة ومذهلة، وأشكر الجميع على ذلك".

ويذكر أن منتخب الرأس الأخضر استطاع حصد إشادة دولية واسعة، بسبب الأداء القوي الذي قدمه في المواجهة التي خسرها أمام الأرجنتين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين في دور الـ32، بالإضافة إلى ما فعله في مرحلة المجموعات، بعدما فرض التعادل السلبي على كل من إسبانيا والسعودية، وتفادى الهزيمة أمام أوروغواي بعدما خطف تعادلاً ثميناً بهدفين لمثلهما، ما جعله يصل إلى دور الـ32 بمشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم.