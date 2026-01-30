القفازات تخطف الأنظار.. إنفانتينو يعتذر وحارس يصنع الحدث

تونس

زهير ورد

صحافي رياضي تونسي. انضمّ لأسرة العربي الجديد في عام 2021.
30 يناير 2026
القفازات حاضرة بقوة في كرة القدم (العربي الجديد/Getty)
القفازات حاضرة بقوة في كرة القدم (العربي الجديد/Getty)
جلبت القفازات الاهتمام في الفترة الماضية، بعد أن لعبت دور البطولة في العديد من المباريات والأحداث الرياضية، كان آخرها في دوري تشيلي لكرة القدم. ففي فجر الأربعاء الماضي، واجه فريق كوكيمبو يونيدو، حامل لقب الدوري التشيلي للمرة الأولى في تاريخه، فريق جامعة كاتوليكا في نهائي كأس السوبر الوطني. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي (0-0)، لكن كوكيمبو فاز بركلات الترجيح (8-7)، بفضل تصدّي حارس مرماه دييغو "مونو" سانشيز (38 عاماً) لركلتين، وفق ما نقله موقع سو فوت الفرنسي.

وقد تميّز الحارس المخضرم بتصدّيه للركلتين بيديه العاريتين، في مشهد يُذكّر بحراس المرمى في بداية القرن الماضي، وخاصة ريكاردو، الذي حقق إنجازاً مماثلاً مع البرتغال في ربع نهائي يورو 2004 ضد إنكلترا (ركلة جزاء داريوس فاسيل). وكان أداءً مُذهلاً، حيث تصدّى الحارس للركلتين بيديه العاريتين.

وخلال حفل قرعة مجموعات نهائيات كأس العالم 2026 في الشهر الماضي، قدّم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو اعتذاراً لمدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني بعد حادثة وقعت خلال مراسم قرعة كأس العالم 2026. فقد أُجبر مدرب الأرجنتين على ارتداء قفازات حتى يُمكنه لمس الكأس التي قدّمها أحد أعضاء "فيفا"، على الرغم من كون منتخب الأرجنتين حامل لقب بطولة العالم إثر تتويجه في قطر عام 2022. وفي اليوم التالي، وخلال عرض جديد لجدول المباريات وترتيبها، عاد المدرب سكالوني إلى المنصّة، وتمكّن من لمس الكأس من دون قفازات هذه المرة.

وخلال بداية الموسم الحالي من الدوري الإنكليزي، اندلع خلاف حاد بين ثنائي فريق إيفرتون مايكل كين وإدريسا غي الذي صفع زميله في الفريق في مواجهة مانشستر يونايتد في ملعب أولد ترافورد، وبعد أيّام قليلة، ظهر اللاعبان في حلبة ملاكمة أُقيمت على أرض الملعب لتسوية الأمور، وارتدى كل لاعب منهما قفازات الملاكمين، في مشهد طريف من أجل طيّ صفحة الخلاف نهائياً بعد الجدل الكبير الذي أثارته الواقعة.

ولم يعد ارتداء القفازات مُقتصراً على حرّاس المرمى فقط، بل يشمل اللاعبين على حدّ سواء، ذلك أن النجم الجزائري رياض محرز عاش أفضل أيامه في الدوري الإنكليزي مع فريق ليستر سيتي، عندما كان يرتدي في بعض المباريات القفازات، ولهذا فإن حمل القفازات من قبل قائد "الخضر" خلال كأس أفريقيا الأخيرة أعاد إلى الذاكرة لقطات تألقه في الدوري الإنكليزي، عندما قاد ليستر سيتي إلى كتابة التاريخ.

يرتدي كورتوا حارس ريال مدريد قفازات من نوع إيليت سبورتس (العربي الجديد/Getty)
كيف تصنع قفازات الحراس الفارق في الدوري الإسباني؟

في الأثناء، فإن العديد من العلامات التجارية في العالم تعمل على تطوير القفازات التي يستعين بها الحارس، من أجل مساعدتهم على التصدي للكرات، وقد أصبحت القفازات قطعة أساسية في الأداء، فهي ليست مجرد وسيلة حماية، بل أداة تمنح التماسك والأمان، وقبل كل شيء الثقة، في دوري شديد التنافس، وفق تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية منذ أيام قليلة.

