القطري ناصر العطية يتصدر رالي عُمان الدولي 2026

نجح القطري ناصر صالح العطية وملاحه الإسباني كانديدو كاريرا، في تجاوز ثقبين بطيئين في الإطارات، ليحافظا على الصدارة، مع ختام اليوم الأول الشاق من منافسات النسخة الـ29 من رالي عُمان الدولي، الذي أُقيمت مراحله اليوم الجمعة.

وفاز طاقم أوتوتِك-سكودا فابيا RS، بخمس مراحل من أصل ست على الطرقات الحصوية في جبال الحجر شمال وغرب صحار، ليوسّع الفارق إلى 41.2 ثانية أمام العُماني عبد الله الرواحي، وملاحه الأردني عطا الحمّود. وعاد الرواحي إلى المنافسات الرسمية للمرة الأولى منذ إصابته الصيف الماضي، وظهر بشكل جيد رغم تعرضه لثقب في الإطار بالمرحلة الأخيرة، إضافة إلى عدم جاهزيته البدنية الكاملة للمنافسة على أعلى مستوى.

وقال العطية بحسب الموقع الرسمي للرالي: "حافظنا على الوتيرة. تعرّضنا لثقبين بطيئين خلال اليوم، لكننا حاولنا إدارة الأمور. ما زال الطريق طويلاً، وسنحاول الآن إجراء بعض التعديلات على السيارة استعداداً لجولتي قطر والأردن لفهم بعض التفاصيل الإضافية". من جانبه قال الرواحي، صاحب المركز الثاني: "للأسف تعرضنا لثقب في الإطار بالمرحلة الأخيرة بسبب صخرة على خط السير. لم نرتكب خطأ فعلياً، لكن الحظ لم يكن إلى جانبنا. سنرى ما سيحصل غداً. إنه يوم آخر وسنواصل الضغط. عودتي من الإصابة تعني أنني لست جاهزاً بدنياً بنسبة 100%، لكنني لم أرغب في تفويت رالي بلادي".

وشهدت اللفة الثانية من الجولة الافتتاحية لبطولة الشرق الأوسط للراليات، الكثير من الحوادث. إذ كان السعودي حمزة بخشاب وملاحه الأيرلندي لوركان مور ضمن الثلاثة الأوائل، قبل أن تتوقف سيارتهما، بسبب أضرار في نظام التعليق عقب حادث في المرحلة الخامسة. ونتيجة لذلك، صعد القطري ناصر خليفة العطية وملاحه اللبناني زياد شهاب إلى المركز الثالث بسيارتهما فورد فييستا. كما شهدت المرحلة السادسة انسحاب الأردني الشيخ بدر الفايز، بسبب مشكلات في المحرك، فيما عانت سيارتا بيجو 208 التابعتان للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية، بقيادة محمد المري وراشد المهندي، مشكلاتٍ مماثلةً أدت إلى خروجهما من المنافسة في المرحلة ذاتها.

وفي المرحلة الأخيرة، أدى اصطدام قوي إلى خروج سيارة الأردني إيهاب الشرفا (سكودا) من السباق، لينهي اليوم ثمانية متسابقين فقط من أصل 14 انطلقوا صباحاً. وتوقف الأردنيان شاكر جويحان ومصطفى جمعة عند موقع حادث مواطنهما، قبل أن تُعاد لهما الأزمنة المفقودة لاحقاً، ليتصدرا فئة MERC2 ويحتلا المركز الرابع في الترتيب العام. وتُختتم منافسات الرالي يوم غدٍ السبت بإقامة اليوم الأخير على ثلاث مراحل: العكّاك (25.30 كم)، وينبع (13.84 كم)، ورحاب (18.92 كم).