القضاء يمنع ريال مدريد من الاطلاع على تقارير برشلونة الاقتصادية

- رفضت محكمة التحقيق في برشلونة طلب ريال مدريد للاطلاع على تقارير برشلونة الاقتصادية بين 2010 و2021، مما أثار جدلاً حول الشفافية في قضية "نيغريرا". - أكد رئيس برشلونة، خوان لابورتا، أن النادي لم يتلاعب بالمنافسة، معبراً عن ارتياحه لقرار المحكمة الذي أغلق الباب أمام ريال مدريد للحصول على معلومات سرية. - دعمت القاضية أليخاندرا خيل ليما موقف رئيس برشلونة السابق، جوسيب ماريا بارتوميو، معتبرةً طلب ريال مدريد غير شرعي إجرائياً، مما يعزز موقف برشلونة في القضية.

قررت محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة الإسبانية، التي تنظر في قضية "نيغريرا"، السبت، رفض طلب نادي ريال مدريد الإسباني الاطلاع على عمليات التدقيق والتقارير الاقتصادية الخاصة بالفريق الكتالوني بين عامي 2010 و2021.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا قوله بعد قرار محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة: "نحن لم يسبق لنا التلاعب بالمنافسة أو محاولة الحصول على مزايا تحكيمية؛ وأنا سعيد للغاية لأن القاضية قامت بإغلاق الباب في وجه ريال مدريد وأبلغتهم أن هذا ليس النظام المتبع للحصول على معلومات الخاصة بفريقنا".

وأوضحت الصحيفة أن إدارة نادي ريال مدريد قدمت طلباً إلى محكمة التحقيق رقم 1 في مدينة برشلونة من أجل الوصول إلى تلك الوثائق، كونه طرفاً في الادعاء الخاص بالقضية التي يُحقَّق فيها حول شبهة فساد رياضي، بسبب مدفوعات الفريق الكتالوني لنائب رئيس لجنة الحكام السابق جوزيه ماريا إنريكي نيغريرا، وبخاصة أن القضية أصبحت قضية رأي عام في العالم خلال الفترة الماضية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن القاضية أليخاندرا خيل ليما قامت بتأييد موقف رئيس نادي برشلونة السابق جوسيب ماريا بارتوميو الذي عارض طلب إدارة ريال مدريد الإسباني، ووصفه خلال جلسة الاستماع في المحكمة بأنه يفتقر إلى الشرعية الإجرائية، الأمر الذي جعل خوان لابورتا يقول في حديثه أمام وسائل الإعلام: "إنهم يقومون باستخدام هذا الإجراء لمحاولة الحصول على معلومات سرية واستراتيجية تخصنا، وأتمنى أن تؤرشف هذه القضية بشكل نهائي".