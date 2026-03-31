القضاء يفرض الحجز ويقاضي اتحاد الكرة الأرجنتيني

- أقرّ القضاء الأرجنتيني بمصادرة أموال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومقاضاته، إلى جانب رئيسه كلاوديو تابيا وأمين صندوقه بابلو توفيغينو، بتهمة التهرب الضريبي والاستيلاء غير المشروع على الضرائب وموارد الضمان الاجتماعي. - فرض القاضي دييغو أمارانتي حجزاً بقيمة 350 مليون بيزو، ضمن تحقيق فُتح عقب شكوى من المديرية العامة للضرائب، التي تطالب بمساهمات غير مسددة تتجاوز 19 مليار بيزو عن العامين الماضيين. - نفى تابيا ارتكاب أي جريمة، مؤكداً تقديم جميع الإقرارات الضريبية، فيما أبقت العدالة الأرجنتينية على قرار منع السفر بحق تابيا وتوفيغينو.

أقرّ القضاء الأرجنتيني مساء الاثنين قراراً بمصادرة أموال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم ومقاضاته، إلى جانب رئيسه كلاوديو تابيا وأمين صندوقه بابلو توفيغينو، في قضية تحقيق جارية بتهمة التهرب الضريبي.

وبحسب تقرير صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فقد قرّر القاضي المختص بالشؤون الجنائية الاقتصادية، دييغو أمارانتي معالجة الكيان الاعتباري للاتحاد الأرجنتيني بتهمة "الاستيلاء غير المشروع على الضرائب وموارد الضمان الاجتماعي"، مع فرض حجز بقيمة 350 مليون بيزو (تقريباً 250 ألف دولار). وشمل القرار أيضاً مسؤولين آخرين في الاتحاد، وذلك ضمن تحقيق فُتح عقب شكوى تقدّمت بها المديرية العامة للضرائب التابعة لوكالة التحصيل والرقابة الجمركية. وتطالب الجهة الضريبية بمساهمات غير مسددة تتجاوز 19 مليار بيزو (قرابة 13 مليون دولار) عن العامين الماضيين.

وكان تابيا قد تقدّم بمذكرة إلى القضاء في 12 مارس/آذار الماضي، أكد فيها "الغياب التام لأي تدخل أو نفوذ أو سلطة قرار" في الوقائع المنسوبة، ونفى ارتكاب أي جريمة داخل الاتحاد الذي يرأسه. وفي وقت لاحق، أوضح الاتحاد في بيان أنه قدّم "جميع الإقرارات الضريبية" وأبلغ فيها "كامل الالتزامات والمبالغ المقتطعة"، مشدداً على أن هذه لا تتعلق بمساهمات العاملين بعقود عمل. كما أشار إلى أن المديرية العامة للضرائب "قبلت كامل المدفوعات المتأخرة مع فرض فوائد تعويضية بسبب السداد بعد الاستحقاق"، من دون تطبيق "أي عقوبة جزائية". وقضى الحكم كذلك بحجز كل من المدير العام للاتحاد، غوستافو روبرتو لورنزو، والأمين العام، كريستيان أرييل مالاسبينا، وسلفه فيكتور بلانكو رودريغيز ومعالجتهم. وقبل أقل من ثلاثة أشهر على انطلاق كأس العالم 2026، أبقت العدالة الأرجنتينية على قرار منع السفر بحق تابيا وتوفيغينو، وهو الإجراء الذي فُرض الشهر الماضي، ضمن القضية نفسها.