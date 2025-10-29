القضاء الإسباني يدين يويفا بملف السوبر الأوروبي... وريال مدريد يرحب

- أكدت محكمة مدريد أن "يويفا" استغل موقعه المهيمن بمنع إنشاء دوري السوبر الأوروبي عام 2021، مما يعرقل المنافسة الحرة في السوق، وفقاً لقرار محكمة العدل الأوروبية. - ريال مدريد احتفى بقرار المحكمة الذي رفض طعون "يويفا" والاتحاد الإسباني، مشيراً إلى تدخل "يويفا" في قواعد المنافسة الحرة، وفتح الطريق للمطالبة بتعويضات عن الأضرار. - رغم المحادثات المستمرة بين ريال مدريد و"يويفا" منذ 2025، لم يتم التوصل إلى اتفاق حول حوكمة شفافة واستدامة مالية، مع استمرار النادي في العمل لمصلحة كرة القدم العالمية.

أكدت محكمة في مدريد، اليوم الأربعاء، في قرار استئنافي، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" استغل "موقعه المهيمن"، بمحاولته منع إنشاء دوري السوبر الأوروبي عام 2021، وفقاً لوثيقة قضائية نشرتها وكالة فرانس برس.

وطُرح مشروع دوري السوبر الأوروبي من جانب 12 نادياً نخبوياً، من بينها ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، لكنه انهار سريعاً بسبب المعارضة الشديدة من جماهير الأندية الإنكليزية، والتهديدات الصادرة عن الاتحادين الأوروبي والدولي لكرة القدم. وجاء في نص القرار أن "يويفا وفيفا استغلا موقعيهما المهيمنين، بمنح نفسيهما سلطة تقديرية تمنحهما الحق في منع الأندية الأوروبية من المشاركة في مسابقات بديلة"، مؤكدة بذلك قرار محكمة العدل الأوروبية الصادر عام 2023.

ورأت المحكمة أن الاتحادين "يعرقلان المنافسة الحرة في السوق من خلال فرض قيود غير مبررة، وغير متناسبة على مشروع دوري السوبر"، وهي مسابقة منافسة لدوري أبطال أوروبا، كادت أن تُحدث انقساماً كبيراً في كرة القدم الأوروبية عام 2021. لكن فعالية هذا القرار تبقى غير مؤكدة، إذ يواجه تشريعات أعيدت صياغتها بالكامل منذ ذلك الحين، وفقا لما أوضحه "يويفا" الذي أكّد أنه عالج هذا "الخلل"، من خلال لوائح جديدة أكثر تفصيلاً اعتُمدت في يونيو/حزيران 2022.

من جهته، أصدر ريال مدريد بياناً، "احتفى" خلاله بقرار القضاء الإسباني رفض الطعون المقدمة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والاتحاد الإسباني لكرة القدم، ورابطة الليغا في قضية دوري السوبر، ما يعني في نظر النادي أن يويفا "تدخل بشكل فج في قواعد المنافسة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي". ونشر النادي الملكي عبر موقعه الإلكتروني بيانا ورد فيه "يشيد ريال مدريد بقرار محكمة مدريد الإقليمية برفض الطعون المقدمة من يويفا والاتحاد الإسباني والليغا، في تأكيد لتدخل يويفا في ملف دوري السوبر بشكل فج، ينافي قواعد المنافسة الحرة داخل الاتحاد الأوروبي، بعد الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بشأن استغلاله لهيمنته".

كما أشار الريال إلى أن هذا الحكم يفتح الطريق أمام المطالبة بتعويضات عن الأضرار الجسيمة والأحكام المسبقة التي تعرض لها النادي. وأكد ريال مدريد في سياق آخر، أنه بدأ اتصالات مع يويفا من أجل التوصل إلى صيغة تفاهم مشترك، الأمر الذي لم يحدث بعد. وجاء في البيان: "يعلن ريال مدريد أنه أجرى على مدار 2025 محادثات عديدة مع يويفا بحثاً عن حلول، دون التوصل إلى اتفاق حول حوكمة أكثر شفافية واستدامة مالية وحماية لصحة اللاعبين، وتجارب أفضل للجمهور، بما في ذلك بث مجاني ومتاح عالمياً للمباريات، مثلما حدث أثناء مونديال الأندية". واختتم الريال بيانه: "بالتالي، يعلن النادي أنه مستمر في العمل من أجل مصلحة كرة القدم العالمية والمشجعين، بينما يطالب يويفا بالتعويضات عن الأضرار".