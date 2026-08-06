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القاهرة تستضيف قرعة الدور التمهيدي لأبطال أفريقيا والكونفيدرالية

كرة عربية
القاهرة

العربي الجديد

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العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
06 اغسطس 2026   |  آخر تحديث: 11:15 (توقيت القدس)
لقطة خلال لقاء صن داونز والجيش الملكي، 17 مايو 2026 (فيل ماغاكو/فرانس برس)
لقطة خلال لقاء صن داونز والجيش الملكي، 17 مايو 2026 (فيل ماغاكو/فرانس برس)
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- تُجرى اليوم في القاهرة قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم 2026-2027، حيث ستبدأ بمراسم قرعة كأس الكونفيدرالية تليها دوري الأبطال بمشاركة الأندية المتأهلة.
- أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الجوائز المالية للمسابقات، حيث سيحصل بطل دوري الأبطال على 6 ملايين دولار، وبطل الكونفيدرالية على 4 ملايين دولار، مع منح تضامنية للأندية التي تودع المنافسات مبكرًا.
- يحمل ماميلودي صن داونز لقب دوري الأبطال السابق، بينما توّج اتحاد الجزائر بلقب الكونفيدرالية بعد فوزه على الزمالك المصري.

تُسحب اليوم الخميس، في مقرّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بالعاصمة المصرية القاهرة، قرعة الدور التمهيدي لمسابقتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الجديد 2026-2027، إيذاناً بانطلاق منافسات الأندية القارية الموسم المقبل، وسط ترقب لمعرفة المواجهات.

وستفتتح مراسم القرعة بسحب قرعة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، تليها قرعة دوري أبطال أفريقيا بمشاركة الأندية المتأهلة من مختلف الاتحادات الوطنية الأعضاء. وكان "كاف" قد أعلن، في وقت سابق، الإبقاء على قيمة الجوائز المالية للمسابقتين، إذ سيحصل بطل دوري أبطال أفريقيا على ستة ملايين دولار أميركي، فيما ينال بطل كأس الكونفيدرالية الأفريقية، مبلغ أربعة ملايين دولار.

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كما ستمنح الأندية التي تودع المنافسات من الدور التمهيدي منحة تضامنية بقيمة 100 ألف دولار لكل نادٍ، في إطار برنامج يهدف إلى دعم الأندية المشاركة وتعزيز القدرة التنافسية في مسابقات الأندية الأفريقية. ويحمل ماميلودي صن داونز لقب النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا، بعد تفوقه على نادي الجيش الملكي المغربي في النهائي، فيما توّج اتحاد الجزائر بلقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، بعدما تغلّب على الزمالك المصري.

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