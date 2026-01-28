- تأهل القادسية إلى نهائي كأس السوبر لكرة القدم بعد فوزه الدراماتيكي على العربي 4-3، حيث شهدت المباراة تبادل الأهداف بشكل مثير، ونجح بدر المطوع في تسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة. - سيواجه القادسية نادي الكويت في النهائي، بعد أن تأهل الأخير بفوزه على السالمية 2-0، حيث سيطر الكويت على المباراة وسجل محمد مرهون وطه الخنيسي هدفي الفوز. - المباراة النهائية ستُقام على استاد جابر الأحمد الدولي، حيث يتطلع الفريقان لحسم لقب البطولة في مواجهة مرتقبة.

بلغ القادسية نهائي كأس السوبر لكرة القدم في نسخته الثامنة عشرة، بعد حسمه لكلاسيكو الكرة الكويتية على حساب غريمه التقليدي العربي 4-3، في مواجهة دراماتيكية أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على استاد الشيخ جابر الأحمد الدولي.

وضرب القادسية موعداً مع الكويت في المباراة النهائية التي ستُقام يوم الأحد المقبل، على استاد جابر الأحمد الدولي، لحسم المتوج باللقب. وشهدت مباراة قبل النهائي، إثارة كبيرة وتقلبات واضحة في النتيجة، بعدما تبادل الفريقان تسجيل الأهداف في "ديربي" حافل بالأحداث. وافتتح مبارك الفنيني التسجيل مبكراً للقادسية في الدقيقة الأولى، قبل أن يرد العربي سريعاً بهدف التعادل عن طريق إيوالا في الدقيقة الثانية، وواصل ضغطه ليسجل الهدف الثاني عبر البحريني كميل الأسود بتسديدة قوية، ثم أضاف فاديغا الهدف الثالث، لينهي الفريق الأخضر الشوط متقدماً بثلاثية.

وفي الشوط الثاني، عاد القادسية بقوة إلى أجواء المباراة، وقلص الفارق بهدف معاذ الظفيري، قبل أن يدرك عبدالله العوضي هدف التعادل. ومع استمرار المحاولات، نجح المخضرم بدر المطوع في تسجيل الهدف الرابع من ركلة جزاء في آخر ثواني اللقاء، ليقود القادسية إلى فوز مثير بعد ريمونتادا لافتة أمام العربي. وفي اللقاء الآخر، تأهل نادي الكويت إلى النهائي أيضاً، بعد فوزه على نظيره السالمية بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما ضمن الدور نصف النهائي. وعلى استاد الشيخ جابر المبارك، فرض الكويت سيطرته على مجريات اللقاء خلال أغلب فتراته، ونجح في افتتاح التسجيل مبكراً عن طريق محمد مرهون في الدقيقة 13، قبل أن يعزز التونسي طه الخنيسي التقدم بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 70.