القادسية بطلاً للسوبر الكويتي في يوم تأبين فتحي كميل

01 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 22:30 (توقيت القدس)
القادسية حصد لقب السوبر على حساب نادي الكويت (الاتحاد الكويتي)
- توج نادي القادسية بلقب السوبر الكويتي بعد فوزه على نادي الكويت بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء المباراة بالتعادل (1-1)، ليحقق لقبه السابع في المسابقة ويقلص الفارق مع الكويت الذي توج بها ثماني مرات.
- شهد اللقاء توقفاً في الدقيقة السابعة حداداً على وفاة نجم المنتخب الكويتي السابق فتحي كميل، وسجل القادسية أولاً عبر مبنغي إبلاي، قبل أن يعادل الكويت النتيجة عن طريق محمد مرهون.
- تأهل القادسية للنهائي بعد فوزه على العربي (4-3)، بينما تجاوز الكويت السالمية (2-0)، وسيتواجه الفريقان قريباً في الدوري حيث يتصدر الكويت الترتيب.

توج نادي القادسية بطلاً للسوبر الكويتي، اليوم الأحد، إثر انتصاره على نادي الكويت في المباراة النهائية بركلات الترجيح (4ـ3) بعد نهاية اللقاء بالتعادل (1ـ1) في استاد جابر الأحمد الدولي، وهو اللقب السابع في رصيد القادسية في المسابقة، مقلصاً الفارق عن الكويت الذي سبق له التتويج في المسابقة ثماني مرات سابقة، في لقاء شهد توقفاً في الدقيقة السابعة بقرار من قبل الاتحاد الكويتي تأبيناً لنجم المنتخب الكويتي السابق الراحل فتحي كميل الذي توفي يوم السبت.

وبادر القادسية بالتهديف عبر السنغالي مبنغي إبلاي متوجاً مجهودات فريقه الذي حاول أخذ الفارق سريعاً من أجل تحقيق كسب معنوي مهم، ولكن الكويت عاد في بداية الشوط الثاني معدلاً النتيجة عبر محمد مرهون في الدقيقة 51، ليشتعل التنافس لاحقاً بما أن كل فريق حاول التسجيل لحسم اللقب قبل الوصول إلى ركلات الترجيح، ولكن ذلك لم يكن كافياً ليقنع كلاهما باللجوء إلى ركلات الترجيح التي منحت القادسية لقباً أمام غريمه التاريخي، وكسب المدرب التونسي نبيل معلول التحدي أمام فريقه السابق، إذ كان مدرباً لنادي الكويت منذ مدة قريبة.

يُعتبر فتحي كميل أحد أبرز أساطير الكرة الكويتية (العربي الجديد/إكس)
وتقام منافسات السوبر الكويتي بنظام نصف النهائي والنهائي، حيث تخطى نادي الكويت فريق السالمية (2ـ0)، بينما تأهل القادسية على حساب العربي بنتيجة (4ـ3)، قبل أن يُتابع تألقه وينتصر في النهائي على نادي الكويت، مؤكداً أحقيته بالحصول على اللقب، وسيتواجه الفريقان قريباً في مباريات الدوري، حيث يحتل نادي الكويت الصدارة برصيد 32 نقطة ويحتل القادسية المركز الثالث برصيد 21 نقطة بعد مرور 13 أسبوعاً.

