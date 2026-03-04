الفيناليسما تواجه مصيراً غامضاً والمغرب مرشحة لتنظيم المباراة

- تواجه مباراة الفيناليسما بين إسبانيا والأرجنتين أزمة بسبب الأحداث الأمنية في الدوحة، مما قد يؤدي إلى تغيير مكان وموعد المباراة المقررة في 27 مارس. - تُدرس عدة خيارات لاستضافة المباراة، منها ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، رغم التحديات الأمنية، وملعب ميتلايف في الولايات المتحدة، الذي يُعتبر مثالياً لاستضافة حدث بهذا الحجم. - يُعتبر استاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط خياراً محتملاً، إلى جانب خيارات أخرى في البرتغال وفرنسا، بانتظار القرار النهائي في الاجتماع الحاسم.

تواجه مباراة الفيناليسما التي ستجمع بين بطل أوروبا، منتخب إسبانيا، ونظيره الأرجنتيني، بطل كوبا أميركا، أزمة حقيقية، وأصبح من الوارد نقل المباراة المقررة في الدوحة يوم 27 مارس/آذار الحالي إلى ملعب آخر، مع إمكانية تغيير موعدها بسبب الأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة، والتي تدفع المنظمين إلى البحث عن خيارات بديلة تحسباً لاستحالة إقامة المباراة في موعدها الأصلي في الدوحة.

وأكد موقع تيك سبورتس الأرجنتيني أن اجتماعاً حاسماً سيعقد يوم غدٍ الخميس لتحديد مكان وتاريخ المباراة بين بطلَي أميركا وأوروبا، ونظراً لضيق الوقت واقتراب موعد كأس العالم 2026، فإن الرغبة كبيرة في حسم الملف سريعاً. في حين استعرض تقرير نشرته صحيفة آس الإسبانية، اليوم الأربعاء، مجموعة من المدن والملاعب التي قد تستضيف مباراة الفيناليسما المرتقبة في حال تم نقلها من الدوحة.

وتُعتبر إقامة المباراة في مدريد خياراً وارداً، وفي هذه الحالة سيكون ملعب سانتياغو برنابيو متاحاً، وهو مكان مثالي لمباراة بهذا الحجم. والعائق الوحيد الذي يطرحه هذا الخيار هو أنه في 27 مارس من المقرر أن يستضيف ملعب متروبوليتانو في مدريد المباراة الودية بين المغرب والإكوادور. وقد يُسبب هذا التقارب في المواعيد مشاكل أمنية، وفقاً للصحيفة.

أما الخيار الآخر، فهو ملعب ويمبلي في لندن، الذي استضاف نهائي المسابقة في عام 2022 بين إيطاليا والأرجنتين (0-3). وقد تم استبعاد هذا الخيار الآن، ذلك أن إنكلترا ستخوض مباراتين وديتين، الأولى ضد أوروغواي (27 مارس)، والثانية ضد اليابان (31 مارس). كما تم إلغاء خيار استضافة ميامي مباراة الفيناليسما، لأن ملعب هارد روك (بسعة 65.000 متفرج)، سيستضيف بطولة الماسترز 1000 للتنس حتى 29 مارس. ويُعدّ ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة مثالياً لاستضافة حدث بهذا الحجم، وخاصة أنه سيستضيف ثماني مباريات من منافسات بطولة كأس العالم القادمة، بما فيها المباراة النهائية، وهو ملعب بسعة تزيد عن 80.000 متفرج.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن استضافة المغرب المباراة أصبح احتمالاً وارداً جداً. وسيكون استاد الأمير مولاي عبد الله بالرباط، الذي تم افتتاحه عام 2025 بسعة تقارب 70.000 متفرج، المكان الأمثل. وقد استضاف الاستاد نهائي كأس أمم أفريقيا الأخير، كما أنه سيستضيف دورة ألعاب القوى في الدوري الماسي في الثامن من مايو/أيار المقبل، كما سيحتضن مباريات كأس العالم 2030. وتوجد خيارات أخرى مثل البرتغال وكذلك فرنسا بانتظار تحديد الموعد والمكان النهائي في الاجتماع الحاسم المقرر الخميس.