الفيصلي يهزم الوحدات ويحصد لقب كأس الأردن لكرة السلة للمرة الأولى

عمّان


17 مارس 2026   |  آخر تحديث: 00:39 (توقيت القدس)
من مواجهة الفيصلي في نهائي كأس الأردن (الاتحاد الأردني لكرة السلة)
- توج النادي الفيصلي بلقب كأس الأردن لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على الوحدات بنتيجة 112-96 في المباراة النهائية التي أقيمت في صالة الأمير حمزة.
- قدم الفيصلي أداءً قوياً بفضل الفاعلية الهجومية والتنظيم الدفاعي، مما مكنه من فرض سيطرته وتوسيع الفارق تدريجياً أمام غريمه الوحدات.
- استفاد الفيصلي من نظام المسابقة الذي لم يحتج فيه لخوض مباراتين نهائيتين، حيث لم يتعرض لأي هزيمة طوال مشواره في البطولة.

تمكن النادي الفيصلي من حصد لقب بطولة كأس الأردن لكرة السلة للموسم 2025، بعدما استطاع الانتصار على غريمه الوحدات، بنتيجة (112-96)، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما، على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مساء الاثنين.

وقدم نجوم النادي الفيصلي أداء قوياً خلال المواجهة النهائية في بطولة كأس الأردن لكرة السلة، بعدما فرضوا أفضليتهم على مجريات اللقاء في معظم فتراتها، حيث نجح لاعبو "الأزرق" في توسيع الفارق تدريجياً، بفضل الفاعلية الهجومية والتنظيم الدفاعي، ليحسموا المواجهة لمصلحتهم أمام غريمهم الوحدات.

وبهذه النتيجة، تُوج الفيصلي بلقب بطولة كأس الأردن لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، فيما حلّ الغريم فريق الوحدات في المركز الثاني، في ختام منافسات المسابقة المحلية، التي شهدت مشاركة أندية دوري الدرجة الممتازة. وكان الفريقان قد بلغا المباراة النهائية في بطولة كأس الأردن لكرة السلة، بعد مشوار تنافسي في المسابقة المحلية، حيث حجز نادي الوحدات مقعده في النهائي عقب فوزه على اتحاد عمان، فيما تأهل الفيصلي إلى الدور الختامي بعد نتائجه الإيجابية في الأدوار السابقة من المنافسات.

واستفاد نادي الفيصلي، من نظام المسابقة المحلية المعتمد من الاتحاد الأردني لكرة السلة، الذي قرر إقامة النهائي وفق نظام المباراتين، لكنه لم يحتج لذلك، لأنه يمتلك أفضلية عدم تعرضه لأي هزيمة طوال مشواره، ما مكن "الأزرق" من حصد اللقب.

النتيجة النهائية 🏀✅ الفيصلي (112) الوحدات (96) وبهذه النتيجة، توج فريق النادي الفيصلي بلقب كأس الأردن للمرة الأولى في تاريخه، فيما حل فريق نادي الوحدات بالمركز الثاني. #كأس_الأردن_2025

تم النشر بواسطة ‏‎Jordan Basketball Federation - JBF‎‏ في الاثنين، ١٦ مارس ٢٠٢٦
