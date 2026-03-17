الفيصلي يهزم الوحدات ويحصد لقب كأس الأردن لكرة السلة للمرة الأولى

تمكن النادي الفيصلي من حصد لقب بطولة كأس الأردن لكرة السلة للموسم 2025، بعدما استطاع الانتصار على غريمه الوحدات، بنتيجة (112-96)، في المواجهة النهائية التي جمعت بينهما، على صالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، مساء الاثنين.

وقدم نجوم النادي الفيصلي أداء قوياً خلال المواجهة النهائية في بطولة كأس الأردن لكرة السلة، بعدما فرضوا أفضليتهم على مجريات اللقاء في معظم فتراتها، حيث نجح لاعبو "الأزرق" في توسيع الفارق تدريجياً، بفضل الفاعلية الهجومية والتنظيم الدفاعي، ليحسموا المواجهة لمصلحتهم أمام غريمهم الوحدات.

وبهذه النتيجة، تُوج الفيصلي بلقب بطولة كأس الأردن لكرة السلة للمرة الأولى في تاريخه، فيما حلّ الغريم فريق الوحدات في المركز الثاني، في ختام منافسات المسابقة المحلية، التي شهدت مشاركة أندية دوري الدرجة الممتازة. وكان الفريقان قد بلغا المباراة النهائية في بطولة كأس الأردن لكرة السلة، بعد مشوار تنافسي في المسابقة المحلية، حيث حجز نادي الوحدات مقعده في النهائي عقب فوزه على اتحاد عمان، فيما تأهل الفيصلي إلى الدور الختامي بعد نتائجه الإيجابية في الأدوار السابقة من المنافسات.

واستفاد نادي الفيصلي، من نظام المسابقة المحلية المعتمد من الاتحاد الأردني لكرة السلة، الذي قرر إقامة النهائي وفق نظام المباراتين، لكنه لم يحتج لذلك، لأنه يمتلك أفضلية عدم تعرضه لأي هزيمة طوال مشواره، ما مكن "الأزرق" من حصد اللقب.