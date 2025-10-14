الفيصلي يتفوق على الوحدات في قمة مثيرة لكرة السلة الأردنية

- حسم الفيصلي مواجهة القمة أمام الوحدات بفارق نقطة واحدة (72-71) في مباراة مثيرة ضمن الدوري التصنيفي الأردني لكرة السلة 2025، وسط أجواء حماسية وحضور جماهيري كبير. - شهدت المباراة تبادل التقدم بين الفريقين وأداءً فنياً مرتفعاً، مما يعكس الندية التاريخية بينهما، وأشاد الجمهور بالأداء والروح العالية التي اتسمت بها المواجهة. - تعتبر المباراة حدثاً رياضياً غير مسبوق في الأردن، حيث التقى الفريقان لأول مرة في كرة السلة، مما جذب اهتماماً جماهيرياً واسعاً داخل صالة الأمير حمزة وعبر وسائل الإعلام.

حسم فريق الفيصلي مواجهة القمة أمام غريمه الوحدات، بفارق نقطة واحدة، بعد فوزه المثير بنتيجة (72-71)، في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء، على صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، ضمن منافسات الدوري التصنيفي الأردني لكرة السلة لموسم 2025.

وشهدت المباراة أجواءً حماسية وحضوراً جماهيرياً كبيراً، إذ تبادل الفريقان التقدم في أكثر من مناسبة، وسط أداء قوي وإثارة حتى الثواني الأخيرة، قبل أن يتمكن الفيصلي من خطف الفوز في لحظة حاسمة. وأظهر لاعبو الفريقين مستوىً فنياً مرتفعاً، عكس الندية التاريخية بينهما، ليواصل الفيصلي بذلك انطلاقته المميزة في البطولة، وسط إشادة جماهيرية واسعة بالأداء والروح العالية، التي اتسمت بها المواجهة.

وكانت المباراة حدثاً رياضياً لافتاً وغير مسبوق في الأردن على مستوى منافسات كرة السلة، بعد أن اعتاد الجمهور متابعة منافسات الناديين في دوري كرة القدم فقط. ومباراة اليوم هي الأولى بين الناديين في كرة السلة، ما تسبب بحضور جماهيري كبير داخل صالة الأمير حمزة، أو من خلال متابعة المباراة عبر وسائل الإعلام المختلفة.

ويشارك الفيصلي والوحدات إلى جانب أندية الإنكليزية والمقاولين ومدينة الأمير حمزة في العقبة، في منافسات الدوري التصنيفي لكرة السلة، لاختيار ثلاثة فرق للصعود إلى منافسات الدوري الممتاز لكرة السلة.