الفيصلي الأردني يفسخ عقد المدرب كوريتش وجهازه الفني

- أعلن النادي الفيصلي الأردني إنهاء عقد المدرب البوسني دينيس كوريتش وجهازه الفني بعد تراجع أداء الفريق، رغم بدايته القوية بتحقيق لقب درع الاتحاد الأردني وتصدره الدوري المحلي. - شكر النادي كوريتش على جهوده، لكنه قرر الاستغناء عن خدماته بعد التعادل مع الرمثا وشباب الأردن، مما أثار استياء الجماهير. - بدأ كوريتش مسيرته في البوسنة والهرسك، وحقق نجاحات مع أندية مختلفة قبل توليه تدريب الفيصلي في 2025.

أعلنت إدارة النادي الفيصلي الأردني، اليوم الثلاثاء، وصول رحلة المدرب البوسني دينيس كوريتش، وجهازه الفني المعاون، إلى نهايتها من دون كشف الأسباب الكاملة وراء هذا القرار، رغم أنّ الفترة الأخيرة وبعد استئناف المسابقة المحلية، شهد مستوى النادي العريق تراجعاً غير متوقع، بعد الفوز على السلط بصعوبة قبل التعادل أمام كلّ من الرمثا وشباب الأردن، وهو الأمر الذي أثار امتعاض عشاق النادي.

وقال الفيصلي، في بيانٍ مقتضب على حسابه في فيسبوك: "تتقدم إدارة النادي الفيصلي بالشكر الجزيل للمدرب دينيس كوريتش وجهازه الفني المعاون، مثمنةً الجهود التي بذلوها خلال الفترة الماضية. وفي هذا الإطار، قرر النادي الفيصلي الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني، متمنين لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم المقبلة".

وكانت بداية كوريتش مع النادي الفيصلي جيدة للغاية بعدما ساهم في تحقيق الفريق لقب درع الاتحاد الأردني في بداية الموسم، ومن ثم حقق نتائج طيبة، من خلال تصدّر ترتيب الدوري المحلي برصيد 30 نقطة، فاز خلالها تسع مرات وثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة فقط، لكن ذلك لم يشفع له للبقاء على رأس الجهاز الفني والاستمرار في عمله، بهدف قيادة الفريق إلى منصة التتويج.

وُلد تشوريتش في موستار، الواقعة بالبوسنة والهرسك، وبدأ مسيرته الكروية في فريق فيليز بمدينته، ثم لعب مع فرق الشباب في أندية شيروكي برييغ، وزرينسكي موستار، وبروتنيو، ونيريتفا، واختتم مسيرته الكروية في سن الثانية والثلاثين بعد معاناته من إصابات متكررة.

انتقل تشوريتش للعمل مدرباً في فرق الشباب بناديه السابق شيروكي برييغ، ثم بات مدرباً دائماً للفريق الأول في 27 يوليو 2019، ليستقبل لاحقاً من منصبه بعد سلسلة من خمس مباريات دون فوز، تُوّجت بهزيمة 3-1 على أرضه أمام توزلا سيتي، لاحقاً خاض أكثر من تجربة بينها بوسوشي، وبعدها نادي غوشك غابيلا، وقاده للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى لاتحاد البوسنة والهرسك، ليعود لاحقاً إلى بوسوتشي ثم زيليزنيتشار في 2024 وبعدها الفيصلي في 2025.