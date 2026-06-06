الفوز على هولندا يزيد الضغط على الخضر!

- أداء المنتخب الجزائري ضد هولندا: فوز الجزائر وديًا على هولندا أظهر تألق الحارس زيدان وتحسن الأداء الهجومي، لكنه كشف عن هشاشة دفاعية ونقص تركيز بعض اللاعبين، مما يستدعي الحذر. - التحديات والفرص قبل مونديال 2026: يواجه المنتخب تحديات تتعلق بتذبذب مستوى اللاعبين ونقص الخبرة، رغم عودة بعض المصابين. التركيز يجب أن يكون على التحضير الجيد للمباريات القادمة. - التطلعات المستقبلية: بلوغ الدور الثاني في مونديال 2026 هدف، والمباراة ضد بوليفيا فرصة لتحديد التشكيلة المثلى، مع ضرورة الجرأة في اختيارات المدرب لتحقيق نتائج إيجابية.

لا أحد يشك في أنّ فوز الخضر على هولندا ودياً في روتيردام سيكون له مفعول معنوي كبير على اللاعبين، يزيدهم ثقة وقوة قبل خوض مباريات المونديال، لكن الاعتقاد أن المنتخب الجزائري جاهز والتفاؤل المفرط في بعض الأوساط، ربما ينعكس سلباً على الفريق الذي ظهر في الشوط الثاني بشخصية قوية وروح عالية في وجود مواهب كبيرة تمنح للمدرب خيارات كثيرة، مثلما كشفت تشكيلة الشوط الأول عن هشاشة في الدفاع رغم تألق الحارس زيدان، ونقائص في الوسط رغم تميّز نبيل بن طالب، وتوهج المهاجمين في الشوط الثاني عندما امتزجت المهارة الفردية بالسرعة في التحول الهجومي.

ومن السابق لأوانه الحكم بالسلب أو الإيجاب على المردود الفردي والجماعي للاعبين الجزائريين من خلال مواجهة هولندا الودية التي أشرك فيها المدرب 19 لاعباً قلب بهم الموازين في الشوط الثاني بعد شوط أول تألق فيه زيدان الذي صد أربعة أهداف محققة، وتألق بن طالب رجل المباراة من دون منازع، وتحرك فيه عمورة، وحاول محرز أن يؤكّد جهوزيته، بينما أظهر أشرف عبادة أنه بعيد عن التعويل عليه في الجهة اليمنى من الدفاع، وأكد زين الدين بلعيد جهوزيته، في حين يبقى ريان أيت نوري بحاجة إلى مزيد من التركيز والجهد، ويبقى الاعتماد على زروقي وعوار سوياً في وسط الميدان مغامرة.

في الشوط الثاني استمر تألق الحارس زيدان، وكان لإقحام بلغالي دور في غلق الجهة اليمنى التي كان فيها غودي خاكبو مصدر خطر، كما أكد بلعيد وتوغاي تناغمهما عند الضرورة، في حين كان لدخول مازة وشايبي في الوسط دور في تنشيط اللعب الهجومي المعاكس، في حين أظهر أنيس حاج موسى مسجل الهدف مهارات وقدرات فنية وبدنية عالية تسمح له بأن يكون قطعة مهمة في المونديال يُمكن الاعتماد عليها في إيجاد الحلول الفردية على الجهة اليمنى، ويبقى المهم في مواجهة هولندا هو الفوز المعنوي على سابع ترتيب العالم الذي لم يخسر على مدى سنتَين، والروح العالية التي ظهرت على اللاعبين، ورغبتهم في الفوز بثقة المدرب.

عودة رامي بن سبعيني وهشام بوداوي من الإصابة، تمنح للمدرب بيتكوفيتش خيارات إضافية ومزيداً من الأمان في الدفاع والوسط، وتزيد من حجم المنافسة بين اللاعبين، رغم تراجع مستوى محرز، وتذبذب مردود غويري وعمورة، ونقص المنافسة لدى أيت نوري وشرقي، ونقص خبرة بلغالي، مازة، شايبي و بولبينة، وهي كلها عوامل ومعطيات تقتضي التواضع والتركيز وتجنّب الثقة المفرطة بعد الفوز على هولندا، والذي لا يمكن اعتباره معياراً لتقييم مستوى المنتخب الجزائري، الذي يبقى متوقف كثيراً على خيارات المدرب الذي كان يُخطئ التقدير كل مرة في تشكيلته الأساسية قبل أن يستدرك في الأشواط الثانية بتغييراته الموفقة.

كرة عربية منتخب الجزائر يُراهن على هجوم متوهج في كأس العالم

سيكون بلوغ الدور الثاني في مونديال 2026 إنجازاً في خامس مشاركة، بعد الغياب عن النسختَين الماضيتَين، لكن يبقى تحقيق أكثر من ذلك ممكناً بالنظر لمقوّمات الخضر ومكوناته من المواهب التي تسعى للاستثمار في الفرصة للتألق أمام بطل العالم الأرجنتين ثم الأردن والنمسا في مواجهات لا تتشابه، وتقتضي منظومات لعب وتشكيلات مختلفة أيضاً، وتقتضي جرأة من المدرب في خياراته بغض النظر عن الأسماء وتاريخها ووزنها، خصوصاً بعد أن ظهرت معالم الحل في حراسة المرمى التي كانت إلى وقت قريب وجع رأس بالنسبة للمدرب، قبل أن يتعافى لوكا زيدان نسبياً ويمنح الخضر الأمان والاطمئنان.

في المواجهة التحضيرية الأخيرة ضدّ بوليفيا المقرّرة في العاشر من شهر يونيو/حزيران، ستظهر معالم التشكيلة التي تواجه الأرجنتين على أمل الظهور بنفس الروح والمردود الذي ظهرت به الجزائر في مونديال 1982 ضد ألمانيا، ومونديال 86 أمام البرازيل، وفي مواجهة إنكلترا سنة 2010، وألمانيا 2014، ولِمَ لا إطاحة بطل العالم.