الفنانة الفلسطينية رهف الشمالي تغنّي بعد فوز "الفدائي": الله معنا

- رهف الشمالي، الفنانة الفلسطينية الشابة، تعبر عن فرحتها بانتصار منتخب فلسطين على قطر في افتتاح كأس العرب 2025، وتغني "إحنا فلسطينيين وما في شي بيوجّعنا"، مؤكدة دعمها للفريق. - تقيم رهف في الدوحة منذ عام وأربعة أشهر، وتتابع بشغف مباريات منتخب بلادها، متمنية تحقيق الانتصارات في جميع المواجهات المتبقية لضمان التأهل للدور القادم. - يتصدر منتخب فلسطين المجموعة الأولى مع سورية بعد فوزهما، ويستعد لمواجهة صعبة ضد تونس، بينما يسعى منتخب قطر لتحقيق أول انتصار له في البطولة.

التقت كاميرا "العربي الجديد" الفنانة الفلسطينية الشابة، رهف الشمالي، التي غادرت قطاع غزّة، أثناء حرب الإبادة، التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، إلى جانب مجموعة من الشباب، أعضاء فرقة "صول باند" الموسيقية، وتابعت مباراة منتخبَي فلسطين وقطر، في افتتاح بطولة كأس العرب 2025، من مدرّجات استاد البيت.

وعبّرت الفنانة الفلسطينية الشابة، رهف الشمالي، في حديثها مع "العربي الجديد"، عن فرحتها الكبيرة بانتصار "الفدائي" التاريخي بهدف دون مقابل، وغنّت لـ"العربي الجديد" أغنية: "إحنا فلسطينيين وما في شي بيوجّعنا"، مضيفة أنها مقيمة في العاصمة القطرية الدوحة منذ عام وأربعة أشهر، وحضرت المواجهة الافتتاحية لبطولة كأس العرب 2025.

وأعربت الفنانة الفلسطينية الشابة عن تمنياتها أن يحقق منتخب بلادها الانتصار في جميع المواجهات المتبقية له في مرحلة المجموعات، حتى يضمن إحدى البطاقات المؤهلة إلى الدور القادم في بطولة كأس العرب 2025، بعدما استطاع "الفدائي" تحقيق المفاجأة الكبرى، عقب جمعه أول ثلاث نقاط، وانتصاره بهدف نظيف على نظيره القطري.

ويُذكر أن منتخب فلسطين يتصدر رفقة منتخب سورية المجموعة الأولى، بعدما جمعا ثلاث نقاط، عقب انتصارهما، لكن "الفدائي"، بقيادة مدربه إيهاب أبو جزر، ينتظره اختبار صعب في الجولة الثانية أمام منتخب تونس، فيما سيلعب "نسور قاسيون" ضد منتخب قطر، الذي يرغب في رسم السعادة على وجوه جماهيره، وخطف أول ثلاث نقاط في بطولة كأس العرب 2025.