- وسام أبو علي، المهاجم الفلسطيني، يتألق في الدوري الأميركي لكرة القدم مع فريق كولومبوس كرو، حيث أحرز ثنائية في مباراة ضد أتلانتا يونايتد، مما رفع رصيده إلى خمسة أهداف في ست مباريات. - بفضل أدائه المميز، يحتل أبو علي المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، متساوياً مع ليونيل ميسي، ويظهر تأثيره الفوري منذ انضمامه للدوري، مما يجعله منافساً قوياً على لقب الهداف. - أشاد موقع فوت أفريكا بتألق أبو علي، الذي أظهر مهاراته الفنية بتسجيله هدفين رائعين، مما ساهم في فوز فريقه بنتيجة 3-1.

فرض المهاجم الفلسطيني، وسام أبو علي (27 عاماً)، نفسه نجماً في بداية الدوري الأميركي لكرة القدم. وتألق لاعب الأهلي المصري سابقاً في مباراة فريقه كولومبوس كرو الذي حقق فوزاً بنتيجة 3-1 على أتلانتا يونايتد في الأسبوع السادس من الدوري. وارتفعت أسهم اللاعب الفلسطيني عالياً بعد هذه المباراة عندما أظهر قدراته المميزة مع الفريق.

Balled out on Saturday 🤩



Team of the Matchday pres. by Audi: https://t.co/QV4vbgh1xR pic.twitter.com/YSb2sOcZND — Major League Soccer (@MLS) April 6, 2026

وترك وسام أبو علي بصمته في اللقاء، مُحرزاً ثنائية في الشوط الثاني، أمنت انتصار فريقه. وبعد شوط أول متكافئ، سيطر أبو علي على مجريات المباراة فور استئنافها. وافتتح التسجيل في الدقيقة 48، مُسدداً رأسية متقنة من عرضية داخل منطقة الجزاء، تاركاً حارس المرمى عاجزاً عن التصدي. وبعد خمس دقائق، قدّم لمحة فنية رائعة. فبعد أن استلم الكرة على مشارف منطقة الجزاء، أطلق أبو علي تسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى، مُضاعفاً تقدم كولومبوس كرو ومُحوّلاً مجرى المباراة لصالح فريقه. وقد أشاد موقع فوت أفريكا بتألق اللاعب الفلسطيني.

وبفضل ثنائيته، رفع أبو علي رصيده إلى خمسة أهداف في ست مباريات بالدوري الأميركي لكرة القدم، بالإضافة إلى تمريرة حاسمة، ما يُظهر تأثيره الفوري منذ انضمامه للدوري. ويحتل الآن المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري، بفارق هدفين فقط عن المتصدرين سام سوريدج (ناشفيل) وبيتر موسى (إف سي دالاس)، وكلاهما برصيد سبعة أهداف. والجدير بالذكر أن أبو علي يملك نفس عدد الأهداف (خمسة) التي يملكها نجم إنتر ميامي، ليونيل ميسي، بالإضافة إلى العديد من المهاجمين البارزين الآخرين في الدوري. ما يُعد دليلاً واضحاً على بدايته المذهلة، وسيكون قادراً على المنافسة على لقب الهداف.

Can't let Abou Ali get space in the box 😉



(1/2) pic.twitter.com/du90LCp1eS — The Crew (@ColumbusCrew) April 5, 2026