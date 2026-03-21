- أثبتت هبة سعدية مكانتها في عالم التحكيم الرياضي بعد مشاركتها في نهائي كأس آسيا للسيدات 2026، حيث أدارته بتميز، مما يعكس ثقة الاتحاد القاري بها ويجعلها مرشحة للنجاح المستقبلي. - بدأت مسيرتها في التحكيم الدولي بعد حصولها على شارة التحكيم من "فيفا" عام 2016، وشاركت في كأس العالم للسيدات 2023، لتصبح أول فلسطينية وعربية تظهر في هذا المحفل الدولي الكبير. - ولدت في دمشق ونشأت في مخيم اليرموك، وتعود أصولها إلى طبريا، مما يعكس ارتباطها العميق بفلسطين وفخرها بتمثيلها.

أثبتت الفلسطينية هبة سعدية أنها من الأسماء المميزة في عالم التحكيم الرياضي، العربي والآسيوي، بعدما كانت حاضرة في نهائي كأس آسيا للسيدات الذي حصد لقبه منتخب اليابان بعد الفوز على منتخب البلد المضيف أستراليا بهدف نظيف في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم السبت على استاد أستراليا في سيدني بحضور جماهيري قياسي بلغ 74 ألفاً و397 متفرجاً.

وكان الاتحاد الفلسطيني قد أشاد بالحَكَمة من خلال منشور على حسابه في "فيسبوك" قبل المباراة الختامية حين كتب: "الحكمة الفلسطينية هبة سعدية تواصل مسيرة تألقها، وتشارك في إدارة نهائي كأس آسيا للسيدات 2026 بين منتخبي أستراليا واليابان". وتصعد هبة سعدية سلم التألق في عالم التحكيم بعدما كانت قد خطفت الأضواء في كأس العالم للسيدات 2023، حين ظهرت في مباراة منتخبي إنكلترا والصين خلال الجولة الثالثة من دور المجموعات مساعدةً للحكمة الرئيسية الأسترالية كايسي ريبلت، لتصبح أول فلسطينية وعربية تظهر في هذا المحفل الدولي الكبير، وهي التي كانت قد حصلت على شارة التحكيم الدولية من "فيفا" عام 2016.

ولدت هبة سعدية في العاصمة السورية دمشق، ونشأت في مخيم اليرموك للاجئين، وتعود أصول عائلتها إلى مدينة طبريا في فلسطين بحسب ما ذكرت خلال مقابلة مع "العربي الجديد" في عام 2025، وهي التي قادت بعض المباريات في الدوري السوري قبل أن تغادر البلاد إلى ماليزيا ثم إلى السويد تزامناً مع بداية الثورة السورية، حيث استقرت أخيراً في استوكهولم، لتشرف لاحقاً على مباريات في دوري الدرجة الأولى.

وكانت سعدية قد أدارت مواجهات على صعيد اللعبة لدى الرجال، وأصبحت أول حكمة عربية تشارك في هذه الفئة على الصعيد الآسيوي من بوابة بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (سابقاً)، وكأس آسيا للرجال تحت 20 عاماً.

وتحمل سعدية روح وحب فلسطين دائماً، وهي التي قالت في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد": "على الرغم من أنني لم أسكن فلسطين ولم أولد فيها، إلا أن فلسطين تسكن في قلبي، ودائماً ما كان تمثيلها شرفاً، وفخراً كبيراً بالنسبة إلي".

ويعكس حضور هبة سعدية في نهائي كأس آسيا للسيدات ثقة الاتحاد القاري للعبة بها، ما سيجعلها مرشحة لأن تكون من الأسماء المهمة في المستقبل القريب في عالم التحكيم، بخاصة أنها تحظى بدعم الاتحاد الفلسطيني للعبة.