- فوز "نسور قاسيون" على تونس 1-0 في كأس العرب بقطر أعاد الأمل والفرح للسوريين بعد غياب طويل عن المنافسات الكروية، مما أعاد الروح الرياضية للشعب. - المواطنون عبروا عن سعادتهم بالفوز وتطلعاتهم للمباراة المقبلة ضد قطر، مؤكدين على أهمية الانتصار كخطوة نحو سورية جديدة، مع تمنياتهم للمنتخب بالنجاح. - الجمهور السوري يثق بمنتخبه ويأمل في أداء مميز أمام قطر وفلسطين، معبرين عن فخرهم بالمنتخب ودعمه لتحقيق المزيد من الانتصارات.

أبدى الشارع السوري ردّات فعل واسعة، عقب فوز "نسور قاسيون" على نظيره التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة الافتتاحية، ضمن منافسات كأس العرب في قطر، وهو انتصارٍ منح جمهور سورية جرعة أمل وأثار مشاعر الفرح بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن أجواء المنافسات الكروية.

وفي جولة ميدانية، رصدت عدسة "العربي الجديد" آراء المواطنين حول أداء منتخب سورية والانطباعات، التي تلت صافرة النهاية، إلى جانب تطلعات الجمهور للمواجهة المقبلة أمام قطر في بطولة كأس العرب 2025.

وقال أمجد لـ "العربي الجديد": "صراحةً هذا الفوز أعاد لي الروح، فأنا منذ سنوات لم أتابع المباريات، ولكن لأول مرة نشعر بأن الروح الرياضية عادت للشعب السوري. هذا الفوز يعني الكثير لكل السوريين، وليس لي فقط، وهو خطوة أولى نحو سورية جديدة. المنتخب يمثلنا بكل تفاصيله، ونتمنى أن يكون جديراً بهذه المسؤولية". وعن مباراة سورية مع قطر في كأس العرب 2025، يوم الخميس المقبل، أضاف: "نتمنى الفوز على قطر، رغم أننا نعتبر قطر إخواننا، لكن نريد أن نثبت جدارتنا. رسالتي للفريق الغالي: كونوا على قدر التحدي، وأنتم بالفعل كذلك".

وأضاف جورج لـ "العربي الجديد": "كنت سعيداً جداً بفوز منتخبنا السوري، فهذا شعور جميل لأننا بحاجة للفرح. أتمنى أن يواصل منتخبنا تقديم الأفضل دائماً، سواء رياضياً أو ثقافياً. بصراحة كنت متوقعاً الفوز على تونس، وأكثر لاعب لفت انتباهي هو عمر خربين". وأما أحمد فقال لـ "العربي الجديد": "شعورنا بالفوز رفع الرأس، والمنتخب السوري لم يقصّر في إسعادنا. كنت متوقعاً الفوز على تونس بهمة الشباب. أما مباراة سورية مع قطر فهي صعبة، لأنها تجمع بين وطني الأم سورية ووطني الثاني قطر، لكن أتمنى الفوز لسورية . ورسالتي للاعبي المنتخب منتخب: الجمهور يثق بكم، وشكراً على الأداء أمام تونس، ونتمنى أداء أفضل أمام قطر وفلسطين".

وقالت نور لـ"العربي الجديد": "منتخبنا فخر لنا، والفرحة بالفوز لا توصف. نتمنى أن تتكرر هذه الفرحة يوم الخميس، وأن يكون منتخبنا الفائز إن شاء الله. رسالتي للمنتخب: نحن واثقون بكم، وهذا فخر لسورية كاملة، ونتمنى أن تستمر الفرحة دائماً".